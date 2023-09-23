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Сегодня, 15:38

Котов уступил Звереву на турнире в Китае

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Теннисист Павел Котов.
Павел Котов.
Фото Global Look Press

Россиянин Павел Котов в матче второго круга на турнире ATP в Чэнду уступил немцу Александру Звереву. Котов взял второй сет, но не смог навязать борьбу 10-й ракетке мира в решающем сете. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

В четвертьфинале Зверев сыграет против серба Миомира Кецмановича.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Павел Котов (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/chengdu/2023/
Александр Зверев (теннис)
Павел Котов
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