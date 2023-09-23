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Федерер — о жизни после завершения карьеры: «Теперь я водитель и менеджер своих детей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Конечно, я скучаю по теннису. В каком-то смысле я скучаю по всему, что связано с игрой, по волнующим моментам на корте. Спасенные брейк-пойнты, победы на матч-пойнтах, поднятие трофеев, любовь болельщиков, фото. Конечно, я скучаю по многим местам, куда я регулярно ездил, у меня там так много друзей. Я все еще чувствую, что у меня не так много времени на себя, ведь у меня четверо детей. Теперь я профессиональный водитель, организатор и менеджер для своих детей!» — приводит слова Федерера Ubitennis.

42-летний теннисист завершил карьеру в 2022 году. Всего он завоевал 20 титулов «Большого шлема», 6 раз становился победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде и выиграл 111 турниров ATP. Также на счету швейцарца золотая медаль Олимпийских игр 2008 года.

Источник: Ubitennis
Теннис
Роджер Федерер
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