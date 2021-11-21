Немецкий теннисист Александр Зверев после победы над россиянином Даниилом Медведевым (6:4, 6:4) в финале Итогового турнира АТР отдал должное сопернику.

«Хочу поздравить Даниила, — сказал Зверев в интервью после матча. — В этом году ты был лидером нового поколения. Ты обыграл мен пять раз подряд, это уже о чем-то говорит. Хочу также отметить поддержку Даниила. Я знаю, что вы с Дашей (женой Медведева — Прим. «СЭ») давно вместе, и мы уже знакомы более десяти лет. Спасибо тебе, что ты так его поддерживаешь.

Хочу поблагодарить мою команду. Вы со мной уже пять или шесть лет. Мой брат со мной уже 24 года. Меня также поддерживает жена моего брата. Очень рад, что мы можем отпраздновать эту победу всей семьей. Отца нет вместе с нами сегодня, но надеюсь, что он скоро присоединится к нам и будет ездить на турниры.

Также хотел бы отметить высочайший уровень организации турнира. Мне больше понравилась организация этого турнира в Италии, чем в других странах. Вообще-то мой любимый город в Италии — Рим, но теперь я думаю, что это будет Турин».

Зверев выиграл Итоговый турнир АТР во второй раз в карьере.