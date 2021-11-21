Даниил Медведев: «В следующем сезоне постараюсь сыграть еще лучше»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от Александра Зверева (4:6, 4:6) в финале Итогового турнира АТР подвел итоги сезона.

«Я хочу поздравить Сашу, - сказал Медведев в интервью после матча. - Это был невероятный матч, как и вчера. Непросто играть с тем, кому ты проиграл до этого в группе, я знаю это, но ты с этим справился. Хочу поблагодарить свою команду, мою жену Дашу, тренера. Спасибо, что вы били рядом. Спасибо родителям, которые остались дома, но страстно болели за меня.

В целом я доволен сезоном. Это был невероятный сезон. В следующем сезоне я постараюсь выступить еще лучше. Хочу поблагодарить всех организаторов турнира. Организация тут была на наивысшем уровне.

Наконец, я хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня был не лучший матч и не лучший день для меня, но вы отлично поддерживали меня. Надеюсь, что я еще не раз сыграю на этом турнире и подарю вам хорошие впечатления от своей игры».

В прошлом году Медведев был победителем турнира.