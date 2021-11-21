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Тарпищев — о поражении Медведева: «Не хватило потенциала»

21:42
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в финале Итогового турнира ATP.

«Не хватило потенциала. Зверев здорово подавал, а Даня устал и перешел пик формы. В целом, конечно, решила все подача. В розыгрышах-то Даня чуть лучше. Но за счет подачи Зверев выиграл.

Даня в среду прилетит в Мадрид. Приедем, посмотрим на его состояние. Сейчас пока непонятно, в каком он состоянии будет.

Сезон отличный, по восходящей шел, долго держится вторым в мире. Надо замахиваться на большее», — сказал «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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