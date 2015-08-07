Матье – первый финалист турнира в Кицбюэле
7 августа 2015, 15:23
Француз Поль-Анри Матье в двух сетах взял верх над испанцем Николасом Альмагро в полуфинале турнира в Кицбюэле - 6:4, 6:3. В финале 33-летний француз встретится с победителем пары Доминик Тим (Австрия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open-Kitzbuhel
Призовой фонд 439 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Матье (Франция, Q) - Альмагро (Испания) - 6:4, 6:3
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