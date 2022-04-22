Как выглядит новая сборная России по синхронному плаванию? От старой команды осталась только Колесниченко

Покровская готовит синхронисток к Парижу несмотря ни на что.

В Казани завершился седьмой в истории чемпионат России по синхронному плаванию. Обычно к турнирам национального уровня по этому виду спорта не самое пристальное внимание (что, на самом деле, расстраивает), но в этом году ситуация особенная. Во-первых, в отсутствие международных стартов фокус внимания естественным образом переключается на местный уровень. Во-вторых, в столице Татарстана впервые презентовали новый состав сборной, которая будет радовать нас в ближайшие годы. Признанные ветераны ушли, и далеко не факт, что вернутся, поэтому Татьяна Покровская и Татьяна Данченко собирают команду практически с нуля. Что из этого вышло?

От прежней сборной осталась только Светлана Колесниченко

Конец олимпийского цикла и старт нового — тревожное время для всех видов, где на вершине пирамиды Олимпийские игры. Синхронное плавание исключением не становится, тем более в этот раз промежуток между Токио и Парижем сокращен до минимального, а в это время надо и с грядущими новыми правилами разобраться, и с международными санкциями... Об этих вопросах мы уже писали, сейчас сконцентрируемся непосредственно на спортивных моментах. Наша сборная последние годы брала своим опытом, но в то же время не молодела. Светлана Ромашина и компания стойко продержались после Рио до Игр в Японии, несмотря даже на отложенные на год старты. Но убедить 32-летнюю девушку выступать еще три года выглядит задачей нерешаемой. И пусть Покровская допускает возможность возвращения Ромашиной спустя некоторое время, давайте смотреть правде в глаза — в таком возрасте женщины думают о семье и детях.

Но ладно бы уходила только Светлана, к решению семикратной олимпийской чемпионки морально почти все были готовы. Только вместе с ней временную (или нет?) паузу берут Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. В декрет ушли и несколько девушек из ближайшего резерва, поэтому от старшей сборной остались только трехкратная чемпионка Игр Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. Последняя на Олимпиаде еще не была, зато на ЧМ и ЧЕ собрала полную коллекцию наград. Как минимум не стоит переживать за соло и дуэт — девушки продемонстрировали неплохое взаимопонимание, с учетом не самого большого опыта совместных выступлений. С учетом того, что в этом году бороться за высокие награды не придется, время отработать все шероховатости у Варвары и Светланы будет. В качестве резерва на дуэт присматривают юниорку Валерию Нестерову.

Состав в группах еще до конца не сформирован

Собственно, опыт подменять Ромашину в дуэте с Колесниченко у Субботиной уже был — вспоминаем чемпионат Европы 2018 года, когда Светлана уходила в декрет и Варвара поддержала уровень сборной и помогла выиграть две золотые медали. Соло — неолимпийский вид, поэтому пока что Колесниченко и не планирует делать на него ставку. Тем более свой высокий класс в этой дисциплине она уже доказывала в 2021-м на чемпионате Европы. Но и Колесниченко наотрез от соло не отказывается и в случае чего готова подготовить программы. С микст-дуэтами все интереснее. Пока что заявок от FINA включить их в Олимпиаду нет, но с учетом общих тенденций гендерного равенства это весьма логичный шаг. Так что пусть не в Париже, а в Лос-Анджелесе шансы увидеть нашего Александра Мальцева высоки. Об этом говорят источники Покровской, а сама Татьяна уверяет о желании Мальцева выступать до победного.

Сейчас у него две одинаково высокого уровня партнерши. Знакомая многим Майя Гурбанбердиева, с которой Мальцев уже побеждал на ЧМ и ЧЕ, и пока что юная Олеся Платонова. С Гурбанбердиевой на ЧР Александр показал техническую программу, с Платоновой — произвольную. Судьям понравились оба варианта, тренерский штаб планирует ротировать микст с учетом интересов классической женской группы. К ней больше всего вопросов, нужно собрать 10 человек высокого класса. Понятно, что будут Субботина и Колесниченко, но кто еще? Нагружать их даже и не стали, сфокусировавшись на просмотре молодых резервисток. Наверняка в основу переходит Майя Дорошко, уже побеждавшая в комбинации на ЧМ. Высокие шансы у Алены Матвиенко, Варвары Креопаловой, Кристины Таганкиной и Татьяны Гайдай. Остальные — вчерашние юниорки, еще не выступавшие на серьезном уровне. Но ведь в свое время и Ромашина с Колесниченко были ровно такими же.

Чемпионат России. Казань

Девушки. Соло. Общий результат

1. Варвара Субботина (Москва) 193,1490

2. Василина Хондошко (Республика Беларусь) 186,6886

3. Диана Картушина (Санкт-Петербург) 181,1320

Дуэт. Общий результат

1. Сборная России (Светлана Колесниченко/Варвара Субботина) 194,1106

2. Республика Беларусь (Василина Хондошко/Дарья Кулагина) 188,4296

3. Санкт-Петербург (Валентина Герасимова/Валерия Лазарева) 182,6716

Смешанные дуэты. Общий результат

1. Сборная России (Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева и Олеся Платонова) 190,9095

2. Московская область (Михаил Васильев/Кристина Аверина) 184,1069

3. Республика Татарстан (Артур Коршунов/Елизавета Захарова) 171,1022