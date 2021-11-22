«После чемпионата Европы могла остаться глухой. А многие думают, что я только фоточки выкладываю». Рассказ Варвары Субботиной
В гостях у «СЭ» побывала 20-летняя Варя Субботина — звезда мирового синхронного плавания. Кто-то знает о ее эффектной внешности по невероятно красивым фото в Instagram, но россиянка, между прочим, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка мира. И после того, как карьеру завершила великая Светлана Ромашина, именно она — первая солистка страны. Мы поговорили с ней как о красоте, так и о спорте.
Когда меня бросили, не понимала, почему это могло произойти
— Криштиану — красавчик?
— 50 на 50. Мне не нравится. Месси? Тоже.
— Дзюба?
— Куда... Нет!
— В одном из интервью вы рассказывали, что неоднократно бросали парней. А вас бросали?
— Да. Это очень неприятный момент, было тяжело. Проходила через истерики, слезы, депрессию. Я не понимала, почему это могло произойти. Отпустило только спустя 3-4 месяца.
— Существует безболезненный способ разрыва отношений?
— Если к решению приходят оба человека, если они понимают, что не развиваются вместе, — да. А вот когда один продолжает испытывать чувства — даже не знаю. Я, например, долго думала, как же не сделать человеку больно. Оттягивала, оттягивала, но понимала, что делаю только хуже. В итоге просто сообщила по телефону. Лично просто не смогла бы. Написала — и у меня началась истерика. Было очень неловко от осознания, что делаю неприятно другому человеку.
— Сколько человек у вас в черном списке в Instagram?
— Там огромный список. Кто-то пишет нехорошие вещи или навязчиво хочет познакомиться. Есть еще человек, который несколько лет преследует меня. Я его постоянно блокирую, но он каждый раз создает новый аккаунт. Стараюсь даже не ходить одна по улицам.
— Дикпики вам присылали?
— Было. Где-то в 2019-м. Сейчас уже нет. Люди успокоились. И хорошо. Потому что делать такое — просто ужасно. Фу. Зачем?
— У вас есть лайкозависимость?
— Была. Я внимательно следила, сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?
Синхронное плавание — чисто женский вид спорта, а борьба — чисто мужской
— Вы против мужчин в синхронном плавании.
— Мне не нравится. Буду говорить это везде. Не в обиду нашему микст-дуэту — они прекрасные ребята и тренер у них суперский, — но я просто не воспринимаю торчащие из воды мужские ноги. Не вижу в этом никакой красоты. Синхронное плавание — женский вид спорта!
— Сейчас защитники прав мужчин войдут в чат.
— Их проблемы. А у меня свое мнение. И ничего с этим сделать не могу.
— Как воспринимаете женщин в тяжелой атлетике и единоборствах?
— Считаю, что вся борьба должна быть мужской. Круто, что наши девчонки много всего выигрывают, но мне их так жалко. Все эти фингалы... У меня прыщик вылезет или след от очков останется — так я почти в инфаркте. Не понимаю, зачем девочкам бороться или таскать штангу. Кому и что доказывать? Я бы своего ребенка ни за что не отдала на какой-нибудь бокс. Это же мой цветочек, моя крошечка. Ее нужно любить, обнимать и целовать, а не вести туда, где будут бить по лицу.
— А если она кайфует от этого?
— Надо будет поговорить! Я не за радикальный феминизм. Девочки могут очень сильными по характеру, но не физически. Для меня мужчина — это гора, которая защищает тебя от всего. А если стоит две горы — ну что это такое? Вот папа у меня иногда спрашивает: «Ну что ты делаешь?» Отвечаю: «Я девочка, мне можно». И глазками хлоп-хлоп-хлоп. Все! Взятки гладки.
— Если парень будет зарабатывать меньше вас, это может стать проблемой?
— Не знаю. У меня было так, и это не являлось проблемой. Хотя... Надо будет подумать.
— МОК недавно дал понять, что всячески приветствует трансгендеров в спорте.
— По мне, это неправильно. Девочки должны соревноваться с девочками, мальчики — с мальчиками. Или вы хотите смешать всех и сделать общую кашу? Да, каждый имеет право быть кем хочет. Но не в спорте. Для меня вообще было шоком, что Лорел Хаббард разрешили на Олимпиаде соревноваться с женщинами в штанге.
— При этом ее признали спортсменом годом в Новой Зеландии.
— Бесподобно. Хорошо, что в России такого в ближайшее время не будет. Трансгендерам правильнее создать отдельную категорию — пусть в ней и соревнуются.
Язык не поворачивается называть Ромашину просто Светой
— Правда, что вы называете Ромашину строго по имени и отчеству?
— Мы даже когда стояли в группе, я говорила: «Светлана Алексеевна, не могли бы вы ножку подобрать»?
— Как так?
— Она меня тренировала — и с тех пор не могу по-другому. Назвать ее Светой язык не поворачивается. Да и вообще к ней незаслуженно мало внимания. Ромашину должны знать на уровне с футболистами и хоккеистами. Она великая спортсменка. Кстати, ее мои обращения не напрягают, так что все нормально. Алла Шишкина как-то спросила, почему к Ромашиной я обращаюсь по имени-отчеству, а к ней — «Алла».
— Логично.
— Я и сказала: «О'кей, Алла Анатольевна». Так она на меня таким взглядом посмотрела: «Перестань».
— Вы теперь в дуэте со Светланой Колесниченко вместо Ромашиной. Переживали на этот счет?
— Да у меня до сих пор огромный стресс! Когда Светлана Алексеевна приезжала к нам на тренировки, я начинала дичайше тупить. Меня жутко колбасило. Хотя до этого все было очень даже ничего. Прекрасно знаю, что для Ромашиной значит этот дуэт и эта программа, а тут я выдаю такие вещи... Татьяна Евгеньевна смекнула и говорит: «Так, надо почаще приглашать Свету — создавать тебе стрессовые ситуации». А я: «Не надо, пожалуйста». Ответственность действительно огромная.
— У вас трясучка именно перед Ромашиной? Вот на Евро вы в этом году выступили блестяще.
— Да там я была на стрессе от того, что могу остаться глухой! Плюс это соло. Даже если накосячишь, никого не подведешь — только себя. Хотя, честно сказать, и на Европе было волнительно. Когда пришла моя пора выступать и я услышала от судьи: «Go!» — начала мотать головой. Она снова: «Go!» А я: «Не-а». Меня трясло перед этим полуфиналом. Потому что полтора года нигде не выступала. В итоге на суше накосячила, но это выглядело нормально — никто, кроме Татьяны Евгеньевны, особо не заметил. А в финале уже все было нормально.
— С ухом реально все было настолько опасно?
— Врач говорил, что выступать нельзя. Я ответила, что поеду при любых раскладах. И он мне: «Шансы остаться со слухом — 50 на 50». Класс! С порванной перепонкой даже летать нельзя. И мы всерьез думали ехать до Будапешта на поезде. Но, к счастью, все закончилось хорошо.
— А некоторые уверены, что вы совсем не тренируетесь — только выкладываете фотки в купальниках.
— Все так и думают (смеется). Мне в последнее время вообще часто пишут: «А что, ты закончила со спортом»? Класс, завершили мне карьеру (смеется).
— Давайте проясним всем сомневающимся: сколько могут длиться ваши тренировки?
— Вот когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 до 15 часов. Плюс вторая — с 18 до 22.00-22.30. Но это стоит того! На старте такой выброс адреналина. А какая эйфория, когда стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн России! Вы не представляете!
Смотрите полное интервью Субботиной на YouTube-канале «СЭ»
Из него вы узнаете:
— как Варя реагирует, когда видит свои фото в горячих подборках на спортивных сайтах;
— за что уважает русский рэп;
— почему не рекомендует концерты Рики Мартина;
— о плавании с 10-метровыми акулами;
— вероятности остаться до ОИ-2032 в Брисбене
— и о мечтах
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