«После чемпионата Европы могла остаться глухой. А многие думают, что я только фоточки выкладываю». Рассказ Варвары Субботиной

Интервью титулованной синхронистки и секс-символа российского спорта.

В гостях у «СЭ» побывала 20-летняя Варя Субботина — звезда мирового синхронного плавания. Кто-то знает о ее эффектной внешности по невероятно красивым фото в Instagram, но россиянка, между прочим, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка мира. И после того, как карьеру завершила великая Светлана Ромашина, именно она — первая солистка страны. Мы поговорили с ней как о красоте, так и о спорте.

Когда меня бросили, не понимала, почему это могло произойти

— Криштиану — красавчик?

— 50 на 50. Мне не нравится. Месси? Тоже.

— Дзюба?

— Куда... Нет!

— В одном из интервью вы рассказывали, что неоднократно бросали парней. А вас бросали?

— Да. Это очень неприятный момент, было тяжело. Проходила через истерики, слезы, депрессию. Я не понимала, почему это могло произойти. Отпустило только спустя 3-4 месяца.

— Существует безболезненный способ разрыва отношений?

— Если к решению приходят оба человека, если они понимают, что не развиваются вместе, — да. А вот когда один продолжает испытывать чувства — даже не знаю. Я, например, долго думала, как же не сделать человеку больно. Оттягивала, оттягивала, но понимала, что делаю только хуже. В итоге просто сообщила по телефону. Лично просто не смогла бы. Написала — и у меня началась истерика. Было очень неловко от осознания, что делаю неприятно другому человеку.

— Сколько человек у вас в черном списке в Instagram?

— Там огромный список. Кто-то пишет нехорошие вещи или навязчиво хочет познакомиться. Есть еще человек, который несколько лет преследует меня. Я его постоянно блокирую, но он каждый раз создает новый аккаунт. Стараюсь даже не ходить одна по улицам.

— Дикпики вам присылали?

— Было. Где-то в 2019-м. Сейчас уже нет. Люди успокоились. И хорошо. Потому что делать такое — просто ужасно. Фу. Зачем?

— У вас есть лайкозависимость?

— Была. Я внимательно следила, сколько у меня лайков, кто лайкал, сколько раз сохранили и переслали. Теперь такого нет. Вообще интерес к соцсетям уходит. Может, повзрослела?

Синхронное плавание — чисто женский вид спорта, а борьба — чисто мужской

— Вы против мужчин в синхронном плавании.

— Мне не нравится. Буду говорить это везде. Не в обиду нашему микст-дуэту — они прекрасные ребята и тренер у них суперский, — но я просто не воспринимаю торчащие из воды мужские ноги. Не вижу в этом никакой красоты. Синхронное плавание — женский вид спорта!

— Сейчас защитники прав мужчин войдут в чат.

— Их проблемы. А у меня свое мнение. И ничего с этим сделать не могу.

— Как воспринимаете женщин в тяжелой атлетике и единоборствах?

— Считаю, что вся борьба должна быть мужской. Круто, что наши девчонки много всего выигрывают, но мне их так жалко. Все эти фингалы... У меня прыщик вылезет или след от очков останется — так я почти в инфаркте. Не понимаю, зачем девочкам бороться или таскать штангу. Кому и что доказывать? Я бы своего ребенка ни за что не отдала на какой-нибудь бокс. Это же мой цветочек, моя крошечка. Ее нужно любить, обнимать и целовать, а не вести туда, где будут бить по лицу.

— А если она кайфует от этого?

— Надо будет поговорить! Я не за радикальный феминизм. Девочки могут очень сильными по характеру, но не физически. Для меня мужчина — это гора, которая защищает тебя от всего. А если стоит две горы — ну что это такое? Вот папа у меня иногда спрашивает: «Ну что ты делаешь?» Отвечаю: «Я девочка, мне можно». И глазками хлоп-хлоп-хлоп. Все! Взятки гладки.

— Если парень будет зарабатывать меньше вас, это может стать проблемой?

— Не знаю. У меня было так, и это не являлось проблемой. Хотя... Надо будет подумать.

— МОК недавно дал понять, что всячески приветствует трансгендеров в спорте.

— По мне, это неправильно. Девочки должны соревноваться с девочками, мальчики — с мальчиками. Или вы хотите смешать всех и сделать общую кашу? Да, каждый имеет право быть кем хочет. Но не в спорте. Для меня вообще было шоком, что Лорел Хаббард разрешили на Олимпиаде соревноваться с женщинами в штанге.

— При этом ее признали спортсменом годом в Новой Зеландии.

— Бесподобно. Хорошо, что в России такого в ближайшее время не будет. Трансгендерам правильнее создать отдельную категорию — пусть в ней и соревнуются.

Язык не поворачивается называть Ромашину просто Светой

— Правда, что вы называете Ромашину строго по имени и отчеству?

— Мы даже когда стояли в группе, я говорила: «Светлана Алексеевна, не могли бы вы ножку подобрать»?

— Как так?

— Она меня тренировала — и с тех пор не могу по-другому. Назвать ее Светой язык не поворачивается. Да и вообще к ней незаслуженно мало внимания. Ромашину должны знать на уровне с футболистами и хоккеистами. Она великая спортсменка. Кстати, ее мои обращения не напрягают, так что все нормально. Алла Шишкина как-то спросила, почему к Ромашиной я обращаюсь по имени-отчеству, а к ней — «Алла».

— Логично.

— Я и сказала: «О'кей, Алла Анатольевна». Так она на меня таким взглядом посмотрела: «Перестань».

— Вы теперь в дуэте со Светланой Колесниченко вместо Ромашиной. Переживали на этот счет?

— Да у меня до сих пор огромный стресс! Когда Светлана Алексеевна приезжала к нам на тренировки, я начинала дичайше тупить. Меня жутко колбасило. Хотя до этого все было очень даже ничего. Прекрасно знаю, что для Ромашиной значит этот дуэт и эта программа, а тут я выдаю такие вещи... Татьяна Евгеньевна смекнула и говорит: «Так, надо почаще приглашать Свету — создавать тебе стрессовые ситуации». А я: «Не надо, пожалуйста». Ответственность действительно огромная.

— У вас трясучка именно перед Ромашиной? Вот на Евро вы в этом году выступили блестяще.

— Да там я была на стрессе от того, что могу остаться глухой! Плюс это соло. Даже если накосячишь, никого не подведешь — только себя. Хотя, честно сказать, и на Европе было волнительно. Когда пришла моя пора выступать и я услышала от судьи: «Go!» — начала мотать головой. Она снова: «Go!» А я: «Не-а». Меня трясло перед этим полуфиналом. Потому что полтора года нигде не выступала. В итоге на суше накосячила, но это выглядело нормально — никто, кроме Татьяны Евгеньевны, особо не заметил. А в финале уже все было нормально.

— С ухом реально все было настолько опасно?

— Врач говорил, что выступать нельзя. Я ответила, что поеду при любых раскладах. И он мне: «Шансы остаться со слухом — 50 на 50». Класс! С порванной перепонкой даже летать нельзя. И мы всерьез думали ехать до Будапешта на поезде. Но, к счастью, все закончилось хорошо.

— А некоторые уверены, что вы совсем не тренируетесь — только выкладываете фотки в купальниках.

— Все так и думают (смеется). Мне в последнее время вообще часто пишут: «А что, ты закончила со спортом»? Класс, завершили мне карьеру (смеется).

— Давайте проясним всем сомневающимся: сколько могут длиться ваши тренировки?

— Вот когда мы готовились с группой, тренировка могла идти с 9 до 15 часов. Плюс вторая — с 18 до 22.00-22.30. Но это стоит того! На старте такой выброс адреналина. А какая эйфория, когда стоишь на пьедестале и в твою честь играет гимн России! Вы не представляете!

Смотрите полное интервью Субботиной на YouTube-канале «СЭ»

Из него вы узнаете:

— как Варя реагирует, когда видит свои фото в горячих подборках на спортивных сайтах;

— за что уважает русский рэп;

— почему не рекомендует концерты Рики Мартина;

— о плавании с 10-метровыми акулами;

— вероятности остаться до ОИ-2032 в Брисбене

— и о мечтах