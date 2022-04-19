«Хотят сделать как в фигурном катании. Мы не понимаем и тревожимся». В синхронном плавании грядет революция

Лучшие на данный момент синхронистки страны начинают чемпионат России в Казани.

В Казани стартовал чемпионат России по синхронному плаванию. Наша команда — мировой лидер в этом виде спорта и не до конца понятно, кто больше пострадал от временных отстранений, международные федерации вроде FINA и LEN, либо российская сборная. И все же разговоры на ЧР в Казани не ограничились поиском путей выхода из текущей ситуации. Обновление команды, работа с молодежью, изменения в правилах и агитация за введение в олимпийскую программу микст-дуэтов. Задач достаточно и сказать можно только одно — совсем скоро мы не узнаем привычный и любимый миллионами вид спорта. И к чему это все приведет?

В Казани летом проведут альтернативный чемпионат мира

Синхронное плавание — один из тех видов, который выглядит как эталонный продукт. Символ России и предмет национальной гордости, ведь каждый знает, что равных нашим «русалочкам» в мире нет. Тем обиднее, что массовый зритель вспоминает про них в лучшем случае раз в два года на крупнейших турнирах FINA либо и вовсе раз в четыре года на Олимпиаде. А ведь помимо важных международных стартов у синхронисток есть и крупные внутренние соревнования. В сегодняшних реалиях они воспринимаются совсем иначе и это видно по возросшему интересу зрителей и прессы. Тем не менее чемпионат страны федерация синхронного плавания России организует уже в седьмой раз, причем пять раз подряд его принимает Казань. Исключением не стал и этот год — турнир в столице Татарстана и к организации вопросов ни у кого не возникло.

Все в привычном и комфортном для всех режиме, даже гости из Белоруссии чувствовали себя в местном Дворце водных видов спорта как дома. Наши соседи уже не раз приезжали в Казань на соревнования, вероятно будут и в будущем. Как рассказала «СЭ» первый вице-президент федерации Ольга Брусникина совместно с руководством Республики Татарстан обсуждается Кубок Дружбы. Это будет масштабный старт по всем водным видам с приглашением спортсменов из «дружественных» стран. Вероятно, подобный турнир должен стать альтернативой ЧМ в Будапеште, на который россиян не допустили, хотя FINA до последнего старалась не идти на крайние меры. Собственно, формального отстранения в FINA у России и нет. Гораздо жестче позиция у Европейской лиги плавания (LEN).

Новые правила кардинально изменят синхронное плавание

Впрочем, главный тренер сборной России Татьяна Покровская считает текущие сложности временным явлением, и ее больше волнует кадровый состав сборной. Начался новый олимпийский цикл, из-за отложенных Игр в Токио сокращенный. И вот до Парижа всего два года, а команду нужно собирать заново. «Из олимпийского состава осталась только Света Коленическо, еще есть чемпионка Европы в дуэте и соло Варвара Субботина, — сказала Покровская. — Все остальные девочки только перешли к нам из юниорского состава». По сути группы и дуэты еще даже не сформированы и данный ЧР — это только первая проба сил и смотр на будущее. В данном контексте есть даже плюсы пропуска Будапешта, а вот к ЧМ-2023 наша команда обещает быть готовой и приехать уже с боеспособным составом.

Проблему составляет не только отсутствие опыта и слаженности коллектива. Готовить сборную надо в атмосфере неопределенности. И снова речь о сугубо спортивном нюансе — смене правил. Брусникина говорит, что прежнего синхронного плавания уже не будет, и проект нового регламента кардинально изменит этот вид спорта. Есть надежды, что в лучшую сторону, поскольку нововведения направлены на доступность правил зрителю. «Есть желание сделать наш вид спорта более понятным и зрелищным. Чтобы зрители видели за что конкретно наказывают или поощряют ту или иную команду», — пояснила Ольга. Появится конкретная шкала сложности элементов, большую роль в итоговом результате будет играть синхронность движений, коэффициенты этой сложности и оценки за исполнение исходя из четких критериев. С лидирующим статусом сборной России мало кто спорит, а вот в борьбе за серебро и бронзу уже сломали много копий.

У Мальцева в микст-дуэте появляются шансы на Олимпиаду

Покровская сравнивает планируемую реформу с фигурным катанием, где в 2004 году также перешли с не самой очевидной системы 6.0 на новую с математическими выкладками и правилами распределения очков. «Я говорила с фигуристами, это похожая история, — поясняет Татьяна Николаевна. — Но мы как тренеры тревожимся. Нам не все понятно, и мы не со всем согласны». Покровская больше всего переживает за судейский корпус, которому придется в срочном порядке переучиваться. Первое время неизбежны казусы, но в целом изменения назревали, и она их приветствует. Постепенная адаптация сборной к новой судейской системе началась уже сейчас, хотя как таковых утвержденных правил на руках еще ни у кого нет. Только предварительные проекты, которые утвердят (и если утвердят) на семинаре FINA в октябре. Еще один важный нюанс — борьба за включение в программу Олимпиады микт-дуэтов.

Татьяна Покровская. Фото «СЭ»

Пока МОК говорит о необходимости соблюдать гендерное равенство, в синхронном плавании до сих пор нет мужчин. Чиновники ждут большей конкуренции в этом виде и не спешат добавлять дисциплину, где заранее успех будет праздновать Россия. Поэтому за разговорами о шансах на ОИ-28 нужно понимать, что многое будет зависеть от уровня развития этого вида в мире и в особенности в США. «Никто не будет ходатайствовать за то, чего у него самого нет. Соперникам помогать», — говорит Покровская. Она уверена, что наш Александр Мальцев будет ждать хоть до Лос-Анджелеса, к тому же сейчас за микст уверенности больше всего. У Мальцева на ЧР целых две партнерши! О других девушках и их перспективах говорить пока трудно, та же Варвара Субботина слишком заметно отличается от остальных. На этом фоне занимательно, что Покровская допускает возвращение Светланы Ромашиной. «В синхронном плавании не прощаются. Говорят «до свидания», — интригует тренер.