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Сегодня, 14:37

Ромашина пожелала терпения и сил российским спортсменам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что российские спортсмены не теряют настрой и продолжают тренироваться в сложившихся условиях.

«Наши спортсмены большие молодцы. Они не теряют настрой, продолжают работать, тренироваться, не унывают, у них есть внутренний стержень. Мне хочется пожелать терпения и сил, а также чтобы российский профессиональный спорт полноценно вернулся на мировую арену», — приводит слова Ромашиной ТАСС.

С 2022 года российские и белорусские спортсмены в большинстве видов спорта отстранены от участия в международных турнирах. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: ТАСС
Сборная России по синхронному плаванию
Светлана Ромашина
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