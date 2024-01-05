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Сегодня, 07:21

Чигирева: «2023 год был однозначно хорошим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева подвела итоги 2023 года.

«За последний год в моей жизни поменялось многое. Я больше стала уделять времени творческим проектам, так, например, мы с Сашей Пацкевич и Светой Ромашиной развили наш телеграмм канал о синхронном плавании «Перетрем» еще и в видео формате: сделали семь интересных интервью с нашими олимпийскими чемпионками и чемпионками мира.

Конечно, в 2023 году был сделан упор на старты внутри страны. Сейчас они выходят на невероятно высокий уровень. Год можно считать удачным — когда ты, все твои родные и близкие здоровы. Поэтому год был однозначно хорошим. Даже если я сейчас не успела что-то воплотить из того, что пожелала себе в начале года, то это можно спокойно перенести на следующий. Буду и дальше воплощать в жизнь свои цели и мечты уже в 2024 году», — приводит Metaratings.ru слова Чигиревой.

29-летняя Чигирева является 11-кратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/olimpiiskaya-chempionka-chigiryova-rasskazala-kakim-dlya-nee-poluchilsya-2023-god-321117/
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