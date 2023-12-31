Чигирева: «Желаю, чтобы в 2024 году мы ценили наши старты так же, как и международные»

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева выступила с пожеланиями для российского спорта на 2024 год.

«Российскому спорту желаю, чтобы приходило больше детей. Чтобы у нас проходило еще больше стартов, организованных на самом высоком уровне, и мы наши старты ценили так же, как и международные соревнования. Синхронному плаванию желаю сделать новые правила стабильными и найти золотую середину между красотой, которая всегда была в нашем виде спорта, и той объективностью, к которой мы идем. Пока без слез не взглянешь на то, что из нас делают. Хочется, чтобы наше выступление продолжало радовать глаз», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

Спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020), 11-кратной чемпионкой мира, а также четырёхкратной чемпионкой Европы.