Синхронное плавание
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Главная
Синхронное плавание

Сегодня, 17:35

Чигирева: «Желаю, чтобы в 2024 году мы ценили наши старты так же, как и международные»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева выступила с пожеланиями для российского спорта на 2024 год.

«Российскому спорту желаю, чтобы приходило больше детей. Чтобы у нас проходило еще больше стартов, организованных на самом высоком уровне, и мы наши старты ценили так же, как и международные соревнования. Синхронному плаванию желаю сделать новые правила стабильными и найти золотую середину между красотой, которая всегда была в нашем виде спорта, и той объективностью, к которой мы идем. Пока без слез не взглянешь на то, что из нас делают. Хочется, чтобы наше выступление продолжало радовать глаз», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

Спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой (2016, 2020), 11-кратной чемпионкой мира, а также четырёхкратной чемпионкой Европы.

Источник: Metaratings.ru
Синхронное плавание
0
Читайте также
ВАДА может лишить Испанию статуса соответствия
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
Герой России погиб в ДТП в Свердловской области
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Россиянка погибла из-за столкновения туристического катера со скалами на Пхукете
Популярное видео
Наталья Ищенко делится секретами
Пресс-конференция сборной России по синхронному плаванию
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Радулов и Шипачев выведены из состава «Ак Барса»
«Каролина» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромашина пожелала терпения и сил российским спортсменам

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости