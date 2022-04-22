С главным тренером сборной России по синхронному плаванию поговорила трехкратная олимпийская чемпионка, колумнист «СЭ» Алла Шишкина.

С Татьяной Николаевной мы общались в Казани, где недавно прошел чемпионат страны, однако разговор вышел далеко за рамки этого турнира.

Новой Ромашиной в сборной пока нет

— Полная смена группового состава сборной после Олимпиады в Токио — шок для тренерского штаба или скорее привычное дело?

— Ты правильно говоришь — «шок», но у меня подобное периодически случается. Это как учителя набирают детей в начальной школе — четыре года, выпустили, а потом снова первый класс. Все незнакомое — ни лица, ни данные, ни техника. Надо начинать все сначала. Грустно, конечно... Все равно, что дочку воспитывала, потом замуж выдала — и она стала чужой. Какая-то пустота образовывается... Но потом все-таки заполняется.

— Чем новая команда отличается от той, что выступала на Играх в Японии в прошлом году?

— Я уже не очень хорошо помню, какими вы пришли в сборную. Каждый раз с новым составом кажется, что хуже не бывает. Это уже моя обычная фраза: «Ну бывало по-разному, но чтобы так! Никогда».

— А если сравнивать именно наше выступление в Токио с тем, что было сейчас на чемпионате России, то какие отличия между группами? Программа ведь пока остается той же, олимпийской — «Кадриль».

— Ну это опять же как с дочерью. Ведь я уже даже к вашим недостаткам привыкла, глаз замылился. Этот состав более растянутый, что ли, со шпагатами. Мне кажется, вы пришли более взрослыми. Собственно, так и есть, потому что в новой команде некоторые девчонки еще имеют право выступать по юниорам. Мне очень трудно переключаться, вот правда.

— Многие ругают молодое поколение за отсутствие мотивации, мысли о других вещах. Это действительно так?

— Нет, я бы не сказала. Вот в этой команде спортсменки подобрались мотивированные. Вообще не люблю тех, кто сначала думает о деньгах, а потом о работе. Я проводила сборы, присматривалась, кто сможет выдержать взрослые тренировки, мой характер. Они пришли от рабочих, в хорошем смысле слова, тренеров. Привыкли не обижаться на то, что наставник может во время занятия себе позволить, так сказать.

Вот вы появились очень разные, прямо базар-вокзал. Эти — более подтянутые девочки, напоминают мне оловянных солдатиков. Вместе с тем, мне кажется, что вы были более хореографичные. Хотя хореограф говорит, что когда только появились в сборной, то ничего не умели. Всё забывается. Думаешь, что вы сразу стали такими, как в Токио. Считаю, в группе остаются только мотивированные. Я же их не знала совсем, как они себя ведут. Но в целом у новичков есть желание достигнуть чего-то серьезного.

— Есть в этой команде новая Ромашина?

— Нет. Вот это — нет.

— На кого в этом сезоне сделаете ставку? Проявились уже один-два лидера?

— Вот представь себе — нет.

Светлана Ромашина. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Переживаем, что не успеем пройти олимпийскую квалификацию

— А есть ли у вас мысли, что может вернуться кто-то из токийской команды?

— Я, как всегда, никого не жду — ты же это знаешь. Но вполне допускаю, что кто-то примет такое решение. Сейчас совсем другая ситуация. Дай бог, чтобы мы приняли участие в Олимпиаде в Париже. Очень волнуюсь по отбору, он у нас традиционно происходит на Кубке Европы. Это в следующем году, мало времени остается. Во многих видах спорта переживают, что не успеют пройти квалификацию и поэтому не смогут участвовать в Играх-2024. Я — не исключение.

Стараюсь придать команде мотивацию, но девочкам пока рассуждать о соревнованиях рано. Коллектив только формируется: с высотой плохо, ее улучшаем, с выталкиваниями. Не помню, какие они у вас были, — может, моя планка поднялась? В общем, пока кажется, что ничего не умеют.

Это ведь сложный процесс. Откровенно говоря, не ждала чуда на соревнованиях. Оно и не нужно, а то тогда мы, тренеры, сказали бы: «Ну вот, все хорошо». При этом, в принципе, все со своей задачей справились — а те, кто не справился, знают, что я в юниоры отдала еще двух девчонок, Тулупову и Огородникову. Думала, будут соревнования, а раз их нет, то забираю обеих обратно. Еще двух кандидаток посмотрю — так что селекция продолжается. Хорошо, что сейчас на это есть время.

— Пропуск международного сезона сильно отразится на российском синхронном плавании?

— Жалко наши дуэт и микст-дуэт — они сильнейшие в мире. А группа еще обкатывается, как мы и говорили. С произвольной программой мне опять кажется, что что-то не то. Всё не то. Может, и у вас было не то. Я тренер-максималист, что тогда с вами не увидела, то требую сейчас. Говорю команде: «Вам дали готовую программу, должны ее оправдать. Ладно я — у меня глаз замылился, а девчонки вас увидят и скажут: «Татьяна Николаевна, что же они нас позорят?»

— Столько долгих лет мы оставались лидерами на мировой арене, а теперь Россию отстранили. Кто займет это место?

— Отвечу так: на чемпионате мира нас, наших программ будет очень не хватать.

— Как думаете, когда наше синхронное плавание восстановят в правах?

— Не могу что-то считать. Это ведь связано с глобальной обстановкой в мире. Могу только желать. Все так непонятно... Наше правительство создает все условия для тренировок, мы спокойно работаем. В прошлом году не знали, где будем выступать в связи с пандемией. Сейчас другая ситуация, но мы снова закрыты. Девчонки из группы сами понимают, что они еще не готовы.

Дай бог, чтобы все побыстрее прояснилось. Кто знал, что к спорту на Западе так станут относиться? Хотя тревожные звоночки звучали еще перед Рио. Допинг, который непонятно кто принимал, а людей уже отстранили. Сейчас в Пекине с Валиевой случай непонятный. Уже неуважение — непонятно почему. И о нас на каждых соревнованиях перед стартом говорили: «Ой, опять эти русские». А вот когда уже выступали, все тут же закрывали рты: «Вы, конечно, как с другой планеты». Но, повторю, уже после.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Что говорить, если даже музыку Чайковского запрещают, это разве нормально ? !

— Что вы в целом думаете об изоляции российского спорта? За кого из коллег особенно обидно?

— За нас. Света Колесниченко осталась после Олимпиады, работает в полную силу, а серьезных стартов нет. Мы немного в шоке пребывали. Не думаю, что все против участия России. Мир же большой. Мы всегда думали, что спорт — особая область, особая жизнь и ее ничто не тронет. А оказывается, в первую очередь туда полезли. Да что говорить, если даже музыку Чайковского запрещают, это разве нормально?! А в Молдавии осквернили памятник Пушкину. Что им поэт сделал-то? Чем помешал?

Уверена, что весь спорт пострадает от отсутствия россиян. Ведь очень важен уровень соперников, и то, что нас нет во многих видах спорта, отрицательно скажется на всех. Вот, например, смотрю фигурное катание. С кем там иностранцы станут соревноваться, если нет наших девочек славных или интересных российских пар? В художественной гимнастике — то же самое.

Каждая страна привносит какие-то традиции. Не зря же в синхронном плавании другие часто забирают себе какие-то элементы у России. Учатся на наших композициях, потому что они всегда оригинальные. Вот раньше Китай очень отличался, когда шел со своей традиционной хореографией, а когда начали брать тренеров и хореографов со стороны, то Китай стал не Китай. Появилась какая-то тяжелая мощь.

— Кстати, как воспримете, если кто-то из наших олимпийских чемпионок поедет тренировать сборную КНР?

— Когда вы заканчиваете, то вольны выбирать свою дорогу — нравится нам что-то или не нравится. Конечно, не приду в восторг, если отечественные традиции и школу кто-то будет переносить в Китай. Но никогда не назову это предательством. Кужела и Хасянова поехали в Америку, тренируют, где-то наше вносят.

Вы вступаете в свою жизнь. Это вам только казалось, что вы взрослые, а на самом деле от многих проблем были ограждены. Потому что требовалось только тренироваться, слушать тренера, выступать на соревнованиях. А в жизни все не так. Я выхожу по делам в Москве и иногда прямо теряюсь. Не знаю, куда идти, в какие инстанции обращаться. Мне-то тяжело, а вам тем более. Очень сложно оказаться в автономном плавании. Ну ничего, проходит время — и что-то для себя находите. Вы все равно уже особенные, отмеченные медалями, результатами. Не простые обыватели, а чемпионы, столько лет преодоления за плечами. Характер, потраченные силы, здоровье.

Татьяна Покровская. Александр Федоров и Федор Успенский, Фото «СЭ»

По новым правилам Китай по связкам в Токио стал бы не вторым, а седьмым

— Много лет ходят разговоры о том, что синхронное плавание — непопулярный вид спорта и его нужно убрать из программы Олимпиад. Что делать?

— Я не считаю, что оно непопулярно. Вспомни, какие в Рио были переполненные трибуны. Да и на других Играх — тоже. Только в Токио зрителей не допускали из-за ковида. Немножко в России не хватает интереса. Ну может, мы сами виноваты — мало раскручиваем.

Взять то же фигурное катание — когда Первый канал стал освещать активно, делать шоу «Ледниковый период». Правда, это не одобряю. Наверное, зрителям нравится, но я же как специалист смотрю. Тем не менее фигурка раскрутилась и туда пошли дети, а раз так, то большой выбор талантливых и тренерам есть кого растить. И так все совпало, что и результаты хорошие, и о них все знают. А о наших достижениях не все, поэтому, может быть, синхронное плавание не такое популярное?

— Замена комбинированной группы на акробатическую — это плохо или хорошо?

— Ой, мне так жалко «комбинашку». Наблюдала за выступлениями с трибун — даже слабые команды прекрасно смотрятся. Это же спектакль, интересно. Зачем изменили? Все поддержки были и в комбинации.

— Чего ждете от изменения в правилах?

— Новые элементы — это понятно (они меняются каждые четыре года, после чемпионата мира, который проходит после Олимпиады. — Прим. А.Ш.). Мне что не очень приятно: сейчас давят на то, что надо меньше синхронности, а мы всегда шли именно от синхронного плавания как такового. Может, потому что теперь ставка на артистическое, не знаю...

Стали просматривать связки в олимпийских группах, считать сложность. По новому судейству Китай, серебряный призер Токио, вообще оказался бы на седьмом месте по этому компоненту. Никто же не берет наши (российские. — Прим. А.Ш.) ронды ногами, а это сложно. Сколько их приходится отрабатывать. Связки спиной друг к другу, когда не видишь, а должен только по ощущениям ориентироваться, — тоже сложно. Разные плоскости, да с перестроениями, я им говорю: как быть с этим?

А сейчас рабочая группа разбирает и считает, что более простая связка, но если она с двумя ногами вверх — это сразу сложность. Одной ногой подрыгал, вторая рядом с ней, и вроде как это более высокий уровень, чем наши связки.

Впрочем, точно еще никто ничего не знает, все только предположительно. Раньше Ольга Брусникина (вице-президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка. — Прим. А.Ш.) в FINA боролась, а сейчас говорит, что уже два месяца оттуда информацию не получает. Скоро будут выборы в техком, а вдруг Ольгу не изберут?

Мужское синхронное плавание? Какие-то слабые мальчики будут дрыгаться

— Как относитесь к мужчинам в нашем виде спорта? Как вам мысль включить в программу соревнований мужские команды?

— Здесь (на чемпионате России. — Прим. А.Ш.) так много мальчиков, что прямо удивилась. Я, наверное, консерватор. Даже когда на микст-дуэт смотрю, не умиляюсь.

— Их включение в олимпийскую программу даст толчок развитию всего синхронного плавания?

— Да чего оно даст... Какие-то слабые мальчики будут дрыгаться. Это же не фигурное катание, где пары складываются годами и есть такие традиции. Это совершенно другое. Откуда возьмут столько мальчишек, которые что-то смогут делать на воде? Наш Саша (Александр Мальцев, четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы в смешанном дуэте. — Прим. А.Ш.) пока самый сильный. А если бы его не было, то вообще... Еще хотят, чтобы два парня в группе было. И что? Где я найду более-менее одинаковых? Не знаю... Но это мое мнение.