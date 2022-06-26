ЧМ без России в синхронном плавании — профанация. Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной по итогам завершившихся 25 июня соревнований в своем виде спорта на первенстве планеты в Будапеште.

В финале произвольного соло американка Анита Альвареc, опытная спортсменка, участница двух Олимпийских игр, внезапно пошла ко дну в концовке своей программы. Анита уверенно прошла ее, но закончив последнее движение, отключилась. Тренер Андреа Фуэнтес не растерялась: тут же прыгнула в воду и буквально спасла жизнь Альварес.

Потери сознания случаются, но обычно при длительной задержке дыхания на связках из-за гипоксии. Так, например, в конце произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году одна из японок не смогла доделать заключительный элемент. Тогда ее вытащили партнерши по команде. После нынешнего инцидента Фуэнтес рассказала, что кричала спасателям, дежурившим на бортике, но те не среагировали. Как мы понимаем, долгое нахождение в бессознательном состоянии под водой чревато последствиями, поэтому действия тренера заслуживают самых искренних оваций.

Альварес была заявлена почти во всех программах, в том числе — в произвольной, которая прошла 24 июня. Утром того дня медицинская комиссия FINА приняла решение о недопуске девушки к этому выступлению.

Медики оказывают помощь Аните Альвареc. Фото Global Look Press

После этого решения я коротко поговорила с Анитой, с которой мы хорошо знакомы:

— Что ты почувствовала после вердикта FINA?

— Очень расстроилась — и уверена, что ты можешь это понять. Но в тот момент мы ничего не могли сделать, кроме как поддержать остальную часть команды, и сделали все, что могли, в ограниченное время! (Анита имеет в виду, что на ее место в группе экстренно встала другая спортсменка. — Прим. А.Ш.)

— Как сейчас твое здоровье?

— В порядке. Чувствую себя на 100 процентов. Все анализы выглядят замечательно.

Созвездия близнецов

По традиции солистка — самая сильная во всей сборной. И в техническом, и в произвольном соло пьедестал выглядел одинаково. Первая — японка Юкико Инуи, вторая — украинка Марта Федина, третья — гречанка Евангелия Платаниоти. В технических программах основное внимание уделяется исполнению элементов, образ здесь отходит на второй план. Эти самые элементы показывают спортивный класс спортсменки. Они выстроены таким образом, что к концу их сложность увеличивается, и когда сил уже нет, нужно вытолкнуть все свое тело из воды вертикально и ровным штопором уйти вниз. Никто из призерок не исполнил это ровно, без помарок или откровенного завала. После окончания выступлений солисток я с грустью подумала о том, как на чемпионате мира не хватает представительниц России, чтобы наглядно показать, КАК идеально выполнять технические элементы. В особенности — барракуду с продолжительным винтом, о которой я только что рассказала.

Юкико Инуи. Фото Global Look Press

В произвольном соло у меня возникло ощущение, что японка почувствовала вкус золота и просто рвала и метала, борясь за второе. Чувствовалось, что Инуи выложилась на тысячу процентов. В ее выступлении просматривались интересные моменты, неожиданно четкие, высокие остановки в хореографии, что эффектно выделяло Юкико на фоне солисток, любящих красиво и тягуче поплавать на спине. Еще и темп японка от начала до конца выдержала высокий. Когда-то, на далеком уже ЧМ-1998, сборная России боролась за первое место именно с командой Страны восходящего солнца. Противостояние получилось жарким и напряженным, золото взяли наши — и не отдавали его никому целых 24 (!) года. И вот спустя столько лет две высшие награды снова едут в Японию.

Перейдем к дуэтам. И в технической, и в произвольной программах первенствовали китаянки. Высота исполнения связок, близкая работа и практически идеальный синхрон. Сестры Ванг — близняшки, и вроде бы это должно давать преимущество над остальными, но сейчас случилось то, чего еще никогда в истории синхронного плавания не происходило. На пьедестале близнецами были все! И занявшие второе место украинки Алексеевы, и бронзовые призеры из Австрии — Александри. Причем последние даже не двойняшки, а тройняшки! Их третья сестра выступает в соло.

Раздумья судей

Пьедестал стал абсолютно одинаковым в технических и произвольных дуэтах. Хотя, на мой взгляд, судейство можно назвать спорным, особенно после финала техники. Представительницы Австрии прошли свою программу просто блестяще, практически без помарок, а украинки — с грубым, заметным асинхроном в конце. Арбитры медлили с выставлением оценок около пяти минут, но все же отдали серебро желто-голубым.

Спортсменки сборной Китая. Фото Global Look Press

А вот в технических и произвольных группах состав призеров отличался. В последний момент с этого вида решили сняться украинки. Первой стала сборная Китая, второй — Японии, третьей — Италии. «Скуадра адзурра» очень давно не брала медали ЧМ. Техническую группу, а также комбинированную программу, соло и дуэты ей ставили мои титулованные партнерши по нашей национальной команде: семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, трехкратная — Александра Пацкевич и двукратная — Влада Чигирева. Всех трех после выступлений итальянок объявляли как постановщиков программ. Так что можно сказать, что российская частичка была и на этих соревнованиях, да еще добыла медаль.

В произвольной группе первенствовали китаянки, за ними расположились украинки, а бронза досталась японкам. Очевидно, что золото их солистки сильно подняло боевой дух команды, но судьи не увидели в выступлении серебряного отлива. КНР привезла на этот «мир» лишь олимпийские программы и микст-дуэт. Ни солистку, ни комбинированную, ни хайлайт-группу Поднебесная не выставила. Благодаря этому медали смогли взять те, кто еще никогда не забирался так высоко.

В ожидании перемен

В микст-дуэтах интриги не получилось совсем. Заранее можно было утверждать, что и техническую, и произвольную программы выиграют представители Италии. Именно они в последние годы составляли конкуренцию россиянам — Александру Мальцеву, Майе Гурбанбердиевой и Олесе Платоновой. Вторыми стали японцы, третьими — китайцы. Миксты пока остаются самым слабым видом синхронного плавания. В сравнении с женскими дуэтами темп исполнения, высота и количество асинхронных элементов у смешанных пар намного хуже. Впрочем, отмечу микст из Китая — в сравнении с прошлыми годами ребята прилично прибавили.

Лукреция Руджеро и Джорджо Минисини. Фото Global Look Press

Если говорить об общих итогах ЧМ, то очень не хватало сборной России. Лично мне особенно недоставало нашего эталонного исполнения элементов. Это отмечают и болельщики, которые пишут мне в соцсетях. Многие привезли старые программы и особо ничем не удивили. В некоторых видах я совершенно не согласна с судейством, но это лишь личное мнение.

После этого чемпионата мира в синхронном плавании грядут большие перемены. Смена правил, новые технические элементы, в прошлом остается и групповая комбинированная программа. И как жаль, что последнее золото в этом виде не досталось «Половецким пляскам» в исполнении нашей команды. Ну а российские спортсмены и тренеры продолжают готовиться к Играм дружбы, которые состоятся в конце июля — начале августа в Казани. Приезжайте и поддержите наших чемпионов с трибун! Они того заслуживают.

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