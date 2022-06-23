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Сегодня, 10:15

Американская синхронистка чуть не утонула на чемпионате мира. И это с ней не впервые

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес.
Фото AFP
Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес.
Фото AFP
Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес.
Фото AFP
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Болельщики шокированы инцидентами с Анитой Альварес из сборной США и австралийкой Шайной Джек.

Финал солисток в синхронном плавании на чемпионате мира в Будапеште оказался омрачен инцидентом, который едва не стоил жизни американской спортсменке Аните Альварес. 25-летняя девушка потеряла сознание в бассейне от физического истощения после исполнения программы. Увидев, что она пошла ко дну, тренер синхронистки испанка Андреа Фуэнтес прямо в шортах и футболке бросилась в воду и принялась поднимать безвольное тело на поверхность. Вскоре к спасательной операции подключился судья-ассистент. Вместе они вытащили находящуюся без чувств Аниту на бортик бассейна, где пострадавшей занялись врачи. Затем девушку на носилках эвакуировали в служебное помещение.

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP
Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP
Фото AFP

Неоправданный риск

«Это было очень страшно, мне пришлось нырнуть, потому что спасатели медлили. Я им кричала, но они не понимали, что происходит, — рассказала Фуэнтес. — Я очень испугалась, потому что мне показалось, что Анита не дышит. У нее была вода в легких, но как только она начала дышать, все нормализовалось. Альварес пришла в сознание и сейчас чувствует себя прекрасно». Самое удивительное, что подобное случается с этой спортсменкой не в первый раз. В прошлом году она упала в обморок во время олимпийской квалификации в Барселоне. При этом углубленное медицинское обследование не показало никаких серьезных проблем, и Альварес отправилась в Токио, где заняла 13-е место в соревнованиях дуэтов.

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Сейчас американская команда заявила, что планирует дать отдых спортсменке в четверг, но хочет заявить Аниту на квалификацию групп в пятницу. Со стороны это выглядит совершенно неоправданным риском. Притом что мать синхронистки говорит, что девушка и раньше неоднократно неожиданно отключалась — правда, вне бассейна. Все это сильно напоминает историю норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд, которая лишилась чувств на финише гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Ранее эта спортсменка тоже неоднократно теряла сознание на соревнованиях, но продолжала получать допуск от врачей.

Правда, в отличие от американской синхронистки, после инцидента с обмороком в Пекине Тандревольд не стала искушать судьбу и покинула Олимпиаду. Кроме того, норвежка все-таки выступает на твердой поверхности и в случае потери сознания не рискует захлебнуться. В случае же с Анитой риск необычайно велик. И ладно бы эта спортсменка была суперзвездной. Но за шесть лет карьеры она, выступив на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира, ни разу не попала на подиум. Самое значительное ее достижение — две бронзы Панамериканских игр в дуэте и группе. Ради чего девушка подвергает свою жизнь смертельной опасности — огромная загадка. Кстати, в Будапеште, несмотря на обморок, судьи выставили оценки, и Альварес оказалась на шестой строчке в итоговом протоколе.

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP
Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP
Фото AFP

Самая честная допингерша

Еще одним неприятным событием чемпионата мира стало снятие с соревнований австралийской пловчихи Шайны Джек. 23-летняя девушка столкнулась на тренировке с другой пловчихой и сломала левую руку. По поводу этого можно было бы просто пожать плечами, тем более что Шайна до своей травмы успела завоевать в Будапеште золото в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Если бы не дикая история этой спортсменки, которая только что вернулась после допинговой дисквалификации и скандала, который неугомонная австралийка устроила на весь мир.

Еще в 2019 году накануне чемпионата мира Джек сдала положительную пробу на запрещенный препарат лигандрол. Это анаболик, способствующий набору мышечной массы. Препарат теоретически может содержаться в продуктах спортпита и витаминных добавках. Намеренный прием девушка с самого начала отрицала, списывая все на загрязненные БАДы, отравленную воду в бассейне и даже на своего бойфренда и его братьев, которые могли «заразить» спортсменку через блендер, который совместно использовался для приготовления пищи. Впрочем, Австралийское антидопинговое агентство не стало вникать в такие тонкости и дисквалифицировало пловчиху на четыре года.

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И вот здесь начались чудеса. Джек подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который снизил наказание до двух лет. Причем у судьи не было для этого никаких оснований, но он заявил, что верит девушке на слово. Якобы такой искренний человек не мог сознательно употреблять допинг. После этого Шайна начала бомбардировать австралийские и мировые СМИ душещипательными интервью о несовершенстве антидопинговой системы и своей несчастной доле. В итоге за нее вступился глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт — один из самых непримиримых борцов с запрещенкой. А перед Олимпиадой в Токио документальный фильм в защиту этой пловчихи выпустил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В общем, возвращения Шайны после двухлетнего отстранения все ждали с большим нетерпением. И она вернулась достаточно успешно, сумев отобраться в сборную Австралии и на чемпионат мира в Будапешт, а также на Игры Британского Содружества, которые состоятся в Бирмингеме с 28 июля по 8 августа. Правда, теперь Джек придется заняться интенсивным восстановлением после перелома, избегая при этом блендеров и «отравленных бассейнов».

Синхронное плавание
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