Американская синхронистка чуть не утонула на чемпионате мира. И это с ней не впервые

Болельщики шокированы инцидентами с Анитой Альварес из сборной США и австралийкой Шайной Джек.

Финал солисток в синхронном плавании на чемпионате мира в Будапеште оказался омрачен инцидентом, который едва не стоил жизни американской спортсменке Аните Альварес. 25-летняя девушка потеряла сознание в бассейне от физического истощения после исполнения программы. Увидев, что она пошла ко дну, тренер синхронистки испанка Андреа Фуэнтес прямо в шортах и футболке бросилась в воду и принялась поднимать безвольное тело на поверхность. Вскоре к спасательной операции подключился судья-ассистент. Вместе они вытащили находящуюся без чувств Аниту на бортик бассейна, где пострадавшей занялись врачи. Затем девушку на носилках эвакуировали в служебное помещение.

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP Фото AFP

Неоправданный риск

«Это было очень страшно, мне пришлось нырнуть, потому что спасатели медлили. Я им кричала, но они не понимали, что происходит, — рассказала Фуэнтес. — Я очень испугалась, потому что мне показалось, что Анита не дышит. У нее была вода в легких, но как только она начала дышать, все нормализовалось. Альварес пришла в сознание и сейчас чувствует себя прекрасно». Самое удивительное, что подобное случается с этой спортсменкой не в первый раз. В прошлом году она упала в обморок во время олимпийской квалификации в Барселоне. При этом углубленное медицинское обследование не показало никаких серьезных проблем, и Альварес отправилась в Токио, где заняла 13-е место в соревнованиях дуэтов.

Сейчас американская команда заявила, что планирует дать отдых спортсменке в четверг, но хочет заявить Аниту на квалификацию групп в пятницу. Со стороны это выглядит совершенно неоправданным риском. Притом что мать синхронистки говорит, что девушка и раньше неоднократно неожиданно отключалась — правда, вне бассейна. Все это сильно напоминает историю норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд, которая лишилась чувств на финише гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Ранее эта спортсменка тоже неоднократно теряла сознание на соревнованиях, но продолжала получать допуск от врачей.

Правда, в отличие от американской синхронистки, после инцидента с обмороком в Пекине Тандревольд не стала искушать судьбу и покинула Олимпиаду. Кроме того, норвежка все-таки выступает на твердой поверхности и в случае потери сознания не рискует захлебнуться. В случае же с Анитой риск необычайно велик. И ладно бы эта спортсменка была суперзвездной. Но за шесть лет карьеры она, выступив на двух Олимпиадах и трех чемпионатах мира, ни разу не попала на подиум. Самое значительное ее достижение — две бронзы Панамериканских игр в дуэте и группе. Ради чего девушка подвергает свою жизнь смертельной опасности — огромная загадка. Кстати, в Будапеште, несмотря на обморок, судьи выставили оценки, и Альварес оказалась на шестой строчке в итоговом протоколе.

Тренер сборной США Андреа Фуэнтес спасает синхронистку Аниту Альварес. Фото AFP Фото AFP

Самая честная допингерша

Еще одним неприятным событием чемпионата мира стало снятие с соревнований австралийской пловчихи Шайны Джек. 23-летняя девушка столкнулась на тренировке с другой пловчихой и сломала левую руку. По поводу этого можно было бы просто пожать плечами, тем более что Шайна до своей травмы успела завоевать в Будапеште золото в эстафете 4x100 метров вольным стилем. Если бы не дикая история этой спортсменки, которая только что вернулась после допинговой дисквалификации и скандала, который неугомонная австралийка устроила на весь мир.

Еще в 2019 году накануне чемпионата мира Джек сдала положительную пробу на запрещенный препарат лигандрол. Это анаболик, способствующий набору мышечной массы. Препарат теоретически может содержаться в продуктах спортпита и витаминных добавках. Намеренный прием девушка с самого начала отрицала, списывая все на загрязненные БАДы, отравленную воду в бассейне и даже на своего бойфренда и его братьев, которые могли «заразить» спортсменку через блендер, который совместно использовался для приготовления пищи. Впрочем, Австралийское антидопинговое агентство не стало вникать в такие тонкости и дисквалифицировало пловчиху на четыре года.

И вот здесь начались чудеса. Джек подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который снизил наказание до двух лет. Причем у судьи не было для этого никаких оснований, но он заявил, что верит девушке на слово. Якобы такой искренний человек не мог сознательно употреблять допинг. После этого Шайна начала бомбардировать австралийские и мировые СМИ душещипательными интервью о несовершенстве антидопинговой системы и своей несчастной доле. В итоге за нее вступился глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт — один из самых непримиримых борцов с запрещенкой. А перед Олимпиадой в Токио документальный фильм в защиту этой пловчихи выпустил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

В общем, возвращения Шайны после двухлетнего отстранения все ждали с большим нетерпением. И она вернулась достаточно успешно, сумев отобраться в сборную Австралии и на чемпионат мира в Будапешт, а также на Игры Британского Содружества, которые состоятся в Бирмингеме с 28 июля по 8 августа. Правда, теперь Джек придется заняться интенсивным восстановлением после перелома, избегая при этом блендеров и «отравленных бассейнов».