Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной — о недавнем первенстве России и новом составе нашей сборной.

На прошедшем недавно в Казани чемпионате России по синхронному плаванию в течение трех дней соревновались спортсмены из 11 субъектов Федерации. Особым подарком для зрителей стало участие в турнире обновленной национальной команды. В итоге в соло, дуэтах, миксте и технических группах ее представителям равных не было.

Особо стоит отметить, что ЧР носил статус открытого: в столицу Татарстана также приехала сборная Белоруссии. Соседи продемонстрировали достойный уровень подготовки. И, как отметила их главный тренер Елена Светличная, ее девушкам очень нравится приезжать в Казань, где организация соревнований отвечает самым высоким стандартам, народ дружелюбен, а спортивные объекты не уступают лучшим мировым образцам.

Хозяева включили в программу и автограф-сессии с олимпийскими чемпионками — Светланой Ромашиной, Светланой Колесниченко и со мной — и с победительницей чемпионата мира Варварой Субботиной. На встрече побывало немало людей — и взрослых, и детей. На следующий день Света Ромашина провела мастер-класс для синхронистов и синхронисток, тренирующихся в Татарстане. Думаю, для них это станет дополнительной мотивацией к достижению серьезных результатов.

Я же впервые смотрела на свой вид спорта глазами журналиста. Это очень отличается от впечатлений, которые получаешь, будучи действующим атлетом. В таком статусе тренировки занимают практически все твое время. Иногда мы даже не заглядывали на трибуны, чтобы побольше отдохнуть между занятиями. Сейчас же я смогла увидеть все соревнования. Узнала, где находится пресс-центр и зал для пресс-конференций. Поговорила со спортсменками в микст-зоне, хотя, признаюсь честно, воспользовалась своим положением и основные вопросы задавала в раздевалке.

Синхронистки. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не могу не отметить очень высокий уровень подготовки участников этого старта. Видно, что регионы работают серьезно — синхронистки прилично выросли как с технической, так и с хореографической точек зрения. Очень много сильных солисток. Комбинированные программы в следующем сезоне будут заменены акробатическими, но, несмотря на молодость этой дисциплины, и тут выступавшие команды показали класс.

Доброй традицией становится награждение медалями тренеров победителей. Раньше в синхронном плавании такое не практиковалось — мы часто говорили об этом в своих интервью. И вот уже второй год наставникам вручают призы, как и их спортсменам. Это очень приятно.

Для многих ведущих синхронисток ЧР стал первым после продолжительной паузы. Сразу после технического соло я поговорила с Субботиной — одним из лидеров нынешней сборной России.

— Варвара, если не считать онлайн-серию FINA, то у тебя больше года не было соревнований со зрителями на стадионе и соперницами в воде. С какими эмоциями выходила в бассейн?

— Перед стартом, как и год назад на чемпионате Европы, говорила своему тренеру Татьяне Евгеньевне Данченко (в национальной команде отвечает за личные программы, заслуженный тренер России. — Прим. А.Ш.), что не выйду. Она мне: «Иди», а я: «Неа». Но в итоге, конечно, пошла (смеется). Не хватает поддержки — трибуны полупустые... Это, конечно, грустно. Но энергетика от болельщиков все равно чувствуется.

— Что сказали тренеры сразу после выступления?

— Татьяна Евгеньевна сделала вывод, что все более-менее, ничего сделала. Я ей с другого конца бассейна показывала, что руки отвалились. Так что тренеры довольны.

— Какие у тебя возникли мысли, когда стало понятно, что Россия в этом году не поедет на чемпионат мира в Будапешт?

— Если честно, то не самые радужные: «А стоит ли дальше продолжать? Что будет в следующем году? А оно мне надо?» Я очень много об этом думала, и с тренером разговаривала, и со Светой (Колесниченко, партнерша Варвары в дуэте. — Прим. А.Ш.). Решила, что сейчас нужно немножко подождать, и все будет понятно.

Варвара Субботина. Фото Global Look Press

— Почему твой молодой человек, защитник хоккейного «Спартака», серебряный призер Олимпиады в Пекине Александр Никишин, не приехал в Казань за тебя поболеть?

— У него еще не завершились тренировки — вот поэтому.

— Как он тебя поддерживал на расстоянии? Что говорил?

— Мы постоянно находились на связи, вечерами созванивались по FaceTime. Говорил, что верит в меня и что все получится. Перед последним днем сказал: «Давай, последний рывок — и поедем греться».

— Куда же?

— В Египет.

Поговорила я и с партнершей Варвары по дуэту (и моей многолетней по команде) трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной — Европы Светланой Колесниченко. Прежде всего о той самой мотивации в нынешней ситуации.

— Света, ты сейчас самая опытная и титулованная в сборной России. После исключения наших спортсменов из международных соревнований не возникало желания уйти?

— Я еще в Токио думала, что останусь. Не наплавалась. Мне это нравится. Сейчас такое время, когда надо жить настоящим. Отстранение произошло по независящим от нас причинам. Есть чем заняться, будем ставить новые программы. Редко выступаем на национальном уровне, и мне хотелось бы быть примером, соревнуясь на ЧР рядом с молодыми.

— Что станешь делать, если сложится так, что Игры в Париже пройдут без нас?

— Мне в этом плане проще, чем тем, кто только попал в сборную. У меня уже есть высшие награды чемпионатов мира и Олимпиад. Готова ко всему, но надеюсь на лучшее.

Еще одной изюминкой этого первенства страны стало выступление абсолютно обновленного группового состава национальной команды с технической программой. Все с нетерпением ждали, как новички исполнят нашу олимпийскую «Кадриль». Мое мнение — девочки смотрелись очень достойно. Да, помарки имели место, но не критичные. В конце концов, это ведь их первый совместный старт.

Я поболтала с юными коллегами в раздевалке (в Казани выступали Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Виолетта Евенко, Варвара Креопалова, Екатерина Коссова, Алена Матвиенко, Елизавета Минаева и Елизавета Смирнова).

— Ну что, смена, — как впечатления от турнира?

— Понравилось большое количество команд, раньше было меньше участников. Вот и Белоруссия приехала. Интересно выступать. Очень хорошо слышно музыку — что на разминке, что на самом старте. Температура в бассейне — идеальная, вода — легкая, быстро к ней привыкаешь. Выходили нереально заряженными. А после программы тренеры указали ошибки и поздравили с дебютом.

Светлана Колесниченко и Варвара Субботина. Фото Getty Images

— Сложно выучить новым составом «Кадриль»?

— Выучить-то не сложно, а вот сработаться...Олимпийский состав долгие годы трудился вместе — уже появилась слаженность, а мы все начинали, по сути, с нуля. Сейчас ситуация уже улучшилась.

— Какая у вас атмосфера внутри коллектива?

— Вначале мы друг друга не знали. Познакомились на сборах. Присматривались. Сейчас отношения дружеские. На тренировках случаются напряженные моменты, но быстро все решаем. Дедовщины нет.

— К каким турнирам будете готовиться дальше?

— Пока сами не знаем... Планируются Дружественные игры и Спартакиада, но точных дат еще нет.

— Когда узнали о пропуске ЧМ в Будапеште, о чем подумали?

— Первый раз узнали об отмене этих соревнований в январе. После уже морально были готовы ко всему. Готовились к чемпионату России, руки не опускали. Обидно, что не удастся соревноваться в лучшей форме с командами со всей планеты, но так сложились обстоятельства.

— Ваша самая большая спортивная мечта?

(В один голос.) — Олимпийское золото!

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