«Посмотрела ЧМ и задумалась — может, вернуться?» Интервью семикратной олимпийской чемпионки Ромашиной

Очередная героиня постоянной рубрики «СЭ» - многократная победительница Олимпийских игр в синхронном плавании Светлана Ромашина.

1 — В Будапеште завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Смотрели?

— Конечно! Что-то в прямом эфире, что-то — в записи. Жаль, турнир не показывали по федеральному каналу, пришлось довольствоваться трансляциями в интернете.

Если говорить об итогах соревнований по синхронному плаванию, то все прошло в спокойном режиме, без громких сенсаций и интересных находок. По крайней мере меня ничего не удивило. В том числе доминирование сборной Китая.

2 — Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина считает, что чемпионат мира без России в синхронном плавании — это профанация. Разделяете мысль?

— С Аллой трудно не согласиться. Во время турнира спортсменки из других стран неоднократно писали мне, что отсутствие сборной России ударило и по зрелищности, и по уровню конкуренции. Вот соперники наверняка порадовались — в кои-то веки получили возможность побороться за золото.

Обидно, что прервалась уникальная победная серия нашей сборной. Мы ведь на чемпионатах мира много-много лет никому не проигрывали. Годы спустя уже никто не вспомнит, что наших синхронисток не было в Будапеште. В истории останется исключительно факт: на ЧМ-2022 в дуэтах и группах четыре золота завоевал Китай, а в комбинированной программе и хайлайте — Украина. Я надеюсь, что в этих дисциплинах лидер сменился ненадолго. Когда Россия получит допуск к соревнованиям, статус-кво будет немедленно восстановлен.

3 — Вы сказали, что в Будапеште вас никто не удивил. Может, кто-нибудь восхитил?

— Не скажу, что кто-то прямо потряс воображение — при отсутствии российской сборной это, наверное, невозможно. И все-таки отмечу австрийский дуэт — сестер Александри.

Вообще-то они тройняшки. Василики выступает в соло, в Будапеште до медали не дотянула. А Анна и Эйрини взяли бронзу. Их дуэт мне очень понравился. Девчонки давно на виду, наступали на пятки лидерам, но только сейчас впервые забрались на пьедестал. Я искренне поздравила их, отправила сообщение. Какие бы события ни происходили в мире, мы, спортсмены, всегда на связи, продолжаем поддерживать отношения. Разве что о политике теперь не говорим.

4 — К вопросу о том, кто восхитил. Думал, назовете испанку Андреа Фуэнтес, которая спасла жизнь американке Аните Альварес.

— Ну, это совсем другое... Я, кстати, в тот же день написала Фуэнтес, с которой давно знакома: «Ты поступила как настоящий человек!» В нашей прессе за эту новость сразу ухватились, сделали яркий заголовок — мол, Ромашина поблагодарила тренера сборной США за спасение американской синхронистки. Но дело-то не в том, кто за какую страну выступает. Уверена, на месте Фуэнтес любой поступил бы так же.

В подобной ситуации счет идет на секунды. Андреа — молодец, мгновенно сориентировалась. Увидела, что Анита, закончив программу, резко пошла ко дну — и бросилась за ней в воду, вытащила на поверхность. Тренеру можно только поаплодировать. Причем она уже второй раз спасет Альварес. Впервые это случилось год назад во время олимпийской квалификации в Барселоне — там Анита тоже в финале программы отключилась, и Фуэнтес пришлось прыгать в бассейн. Сама-то Альварес — спортсменка опытная, участвовала в двух Олимпиадах. Трудно понять, почему теряет контроль над своим состоянием.

5 — Вам хоть раз становилось под водой плохо?

— Нет. Я всегда себя контролирую. Вот другие девочки иногда заканчивали программу на автопилоте и теряли сознание. Их моментально вытаскивали на бортик, подносили нашатырь...

Или возьмем мою первую Олимпиаду. 2008 год, Пекин. Японская синхронистка к концу произвольной программы из-за нехватки кислорода потеряла сознание, из воды ее вытащили подруги по команде. Когда мимо меня на каталке провезли фактически бездыханное тело, мягко говоря, стало не по себе. Такая картина за несколько минут до старта кого угодно может выбить из колеи, что уж говорить о 18-летней дебютантке Игр. Но деваться некуда — постаралась отогнать дурные мысли, абстрагироваться от увиденного. Чтобы свою программу отработать на максимуме.

6 — Ваш тренер Татьяна Данченко рассказывала мне, что из наших синхронисток вы способны просидеть под водой дольше всех.

— Однажды с Наташей Ищенко даже решили проверить — сколько сможем провести под водой. Наташа выдержала три с половиной минуты. Я — 4.20. Мы тогда в порядке эксперимента несколько недель посещали Центр медицины катастроф. Надевали специальные маски, дышали горным воздухом. Улучшали объем легких. Помогло! Если до этого я могла задержать дыхание максимум на 2.40, то потом — на 4.20.

Сейчас-то уже вряд ли столько осилю. Да и нужды нет. Во-первых, нынешнего объема легких мне вполне хватает, чтобы докатать любую программу. Во-вторых, по правилам больше 45 секунд синхронисткам нельзя находиться под водой.

7 — Итальянские синхронистки, завоевавшие в Будапеште бронзу, выступали с программой, которую ставили вы, Александра Пацкевич, трехкратная олимпийская чемпионка, и Влада Чигирева, двукратная победительница Игр. Как родилась эта идея?

— Еще в прошлом году после Олимпиады в Токио нас пригласили тренеры итальянской сборной. Мы подумали — почему бы и нет? Было очень интересно, в общей сложности подготовили четыре программы. Комбинированную, соло техническое и два дуэта — произвольный и технический. Я в основном отвечала за последний. Провела в Италии около недели, все поставила, дальше спортсменки уже сами отрабатывали программы. Но мы, разумеется, постоянно были на связи, в том числе во время чемпионата мира, что-то подсказывали.

8 — После турнира спасибо от итальянок услышали?

— Конечно! И от тренеров, и от спортсменок. Они все довольны, для Италии в синхронном плавании это первая медаль за долгие годы. Приятно, что в Будапеште комментаторы объявляли нас как постановщиков программ. Так что на чемпионате мира мы вопреки санкциям все-таки присутствовали...

9 — Как полагаете, допустят наших спортсменов до Игр в Париже?

— С учетом нынешней политической ситуации сложно быть в чем-то уверенным на сто процентов. Но я очень надеюсь, что здравый смысл возобладает и российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024.

Помню, перед Токио и Рио я была настроена скептически, казалось, в последний момент что-то произойдет — и мы никуда не поедем. Сначала из-за допинговых скандалов, потом из-за ковида. Тогда это был мой самый большой страх. Слава богу, обошлось. Сегодня снова в душе тревога. Переживаю уже не за себя — за молодое поколение. Пользуясь случаем, хочу обратиться к мальчишкам и девчонкам: «Ни в коем случае не бросайте спорт! Продолжайте тренироваться! Поверьте, за вас будут бороться и сделают все, чтобы в 2024 году вы отправились на Олимпийские игры».

10 — Есть хоть один шанс, что увидим вас на Играх-2024?

— Ну... Официально о завершении карьеры я еще не объявляла. Продолжаю поддерживать форму. Но пока в подвешенном состоянии. Если сейчас скажу: «Все, возвращаюсь!» — это прозвучит нечестно с моей стороны. Поскольку не знаю, что будет завтра.

Но и говорить, что точно не вернусь, тоже неправильно. Синхронное плавание — мой любимый вид спорта. Дело, которому я посвятила всю жизнь. Оно как наркотик — не отпускает. Вот сейчас смотрела чемпионат мира — и сердечко екало. К тому же видела, что уровень соперников по-прежнему не идет ни в какое сравнение с нашими девчонками. Поневоле начинаешь задумываться: может, бросить все и вернуться?

11 — Крайний срок, когда вы должны определиться — возвращаетесь или нет?

— Еще полгодика в запасе у меня есть. К декабрю надо четко понимать расклад. Либо иду за очередным олимпийским золотом, либо переворачиваю эту страницу и двигаюсь дальше.

12 — Сколько места в вашей нынешней жизни отводится тренировкам?

— Тренируюсь не очень активно. Иногда пять дней в неделю, иногда — меньше. Но держу себя в тонусе, лишнего веса нет. Понимаете, тут есть важный нюанс. Сейчас я в бассейне отработала — и спокойно еду домой. К мужу и дочке, которой в ноябре исполнится пять лет. Никаких сборов. Они воспринимаются особенно тяжело, когда у тебя маленький ребенок. Для меня вообще разлука с семьей — нож в сердце. Вот поэтому с решением и тяну.

13 — Вы с мужем болеете за «Спартак». Когда последний раз были на стадионе?

— Ой, давно. Даже в «Лужники» на финал Кубка выбраться не удалось. Смотрели по телевизору. Но больше запомнился не сам матч, а выступление МакSим, которой подпевал весь стадион. Завораживало.

14 — Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Роман английской писательницы Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Мне очень понравился. А вот мама не в восторге, даже не дочитала. Что ж, на вкус и цвет...

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Из еды — печенку, причем в любом виде. Еще ненавижу фальшь, лицемерие. И холодную воду в бассейне. За столько лет уже легко научилась определять там температуру. Приходишь утром на тренировку, пальцем потрогаешь воду: «Ой, зябко!» Смотришь на градусник — на две десятых меньше, чем вчера!