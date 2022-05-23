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Сегодня, 16:55

В шоу — не только Загитова, но и Ромашина. Колонка Аллы Шишкиной

Алла Шишкина
Колумнист
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Шоу «Завораживающая красота».
Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Шоу «Завораживающая красота».
Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Шоу «Завораживающая красота».
Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Светлана Ромашина.
Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Шоу «Завораживающая красота».
Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
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Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной — о премьере фестиваля своего вида спорта.

В Москве состоялась премьера фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота».

В воскресенье, 22 мая, на водном стадионе «Динамо» состоялся фестиваль звезд синхронного плавания «Завораживающая красота». Свои программы и показательные номера продемонстрировали представительницы трех поколений сборной России: юношеская, юниорская и первая команды.

Часовое шоу включало выступления вокалистов, танцоров, художественных и эстетических гимнасток на сцене и синхронисток в воде. Жемчужиной программы стал номер самой титулованной спортсменки этого вида в мире, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной — она показала соло «Мерилин Монро».

Светлана Ромашина. Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Светлана Ромашина.
Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

Снова подводит техника

Не обошлось и без курьезов. В самом начале программы нашей национальной команды «Кадриль» выключилась музыка. Для меня и моих недавних партнерш по сборной Александры Пацкевич и Влады Чигиревой, сидевших рядом на трибуне, это оказалось настолько привычно, что вызвало только улыбки. «Все идет по плану, так и задумано», — чуть ли не хором закричали мы девочкам. Уверена, что эта ситуация только подбодрила их — когда мелодию включили заново, они хорошо исполнили все элементы, хотя там хватает очень сложных.

После окончания шоу я поговорила с его идейным вдохновителем — трехкратной олимпийской чемпионкой Марией Киселевой.

— Это первый подобный фестиваль. Как пришла идея его создания?

— Мы сейчас все находимся в такой ситуации, когда нужно показывать наш вид спорта, рассказывать о нем, поддерживать спортсменов и тренеров. Демонстрировать им, насколько они важны и нужны — стране, отрасли, людям, которые их любят. Чтобы девочки и наставники это прочувствовали, увидели. А зрители могли зарядиться энергией 25-летней чемпионской истории российского синхронного плавания, чтобы потом воплотить в жизнь свои идеи и мечты. Это очень важное мероприятие абсолютно для всех. Не организовать его было просто нельзя.

Шоу «Завораживающая красота». Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Шоу «Завораживающая красота».
Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

— Как выбирали выступавших?

— Задача ставилась такая: собрать всех сильнейших синхронисток России. Это первое мероприятие, на котором вместе с первой сборной выступали юниорская и юношеская. Преемственность поколений очень важна. Спасибо нашим легендарным тренерам за то, что дали возможность выступить лучшим из лучших во всех возрастах.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Такого в истории еще не было

Ромашина вдохновляет спортсменок и публику

— Сколько по времени заняла подготовка?

— Мы достаточно быстро справились. Практически все команды показывали свои спортивные программы, пусть и в слегка адаптированном варианте. Хотя были и сюрпризы!

Чуть больше месяца ушло на приготовления, но нам всем вместе удалось показать масштабность российского синхронного плавания. Очень важно, что в фестивале смогла принять участие Светлана Ромашина. Это легенда и кумир миллионов людей по всему миру, Света вдохновляет и действующих спортсменок, и зрителей на трибунах.

— Планируется сделать фестиваль ежегодным?

— Очень хочется надеяться, это отличный способ популяризации синхронного плавания. Спасибо, что его поддержали Министерство спорта РФ, Департамент спорта Москвы и наша национальная Федерация.

Шоу «Завораживающая красота». Фото Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва
Шоу «Завораживающая красота».
Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

— А он будет проводиться в других городах?

— Такие планы есть. Возможность увидеть грацию и красоту чемпионок, мастерство и профессионализм тренеров должна появиться у жителей разных регионов страны. Будем стремиться воплотить планы в жизнь.

— А какие подобные шоу планируются в ближайшее время?

— 11 и 12 июня состоится премьера спектакля на воде «Живая вода», которая приурочена ко Дню России. Важное мероприятие. 2022-й — год культурного наследия народов нашей страны. Действие поставлено как путешествие по рекам и озерам, где зарождались разные народности. А в декабре состоится традиционное Шоу олимпийских чемпионов — оно пройдет уже в 19-й раз.

Подписывайтесь на Telegram-канал Аллы Шишкиной @allashishkina1

Алла Шишкина
Мария Киселева
Светлана Ромашина
Синхронное плавание
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