В шоу — не только Загитова, но и Ромашина. Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной — о премьере фестиваля своего вида спорта.

В Москве состоялась премьера фестиваля звезд синхронного плавания «Завораживающая красота».

В воскресенье, 22 мая, на водном стадионе «Динамо» состоялся фестиваль звезд синхронного плавания «Завораживающая красота». Свои программы и показательные номера продемонстрировали представительницы трех поколений сборной России: юношеская, юниорская и первая команды.

Часовое шоу включало выступления вокалистов, танцоров, художественных и эстетических гимнасток на сцене и синхронисток в воде. Жемчужиной программы стал номер самой титулованной спортсменки этого вида в мире, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной — она показала соло «Мерилин Монро».

Светлана Ромашина. Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

Снова подводит техника

Не обошлось и без курьезов. В самом начале программы нашей национальной команды «Кадриль» выключилась музыка. Для меня и моих недавних партнерш по сборной Александры Пацкевич и Влады Чигиревой, сидевших рядом на трибуне, это оказалось настолько привычно, что вызвало только улыбки. «Все идет по плану, так и задумано», — чуть ли не хором закричали мы девочкам. Уверена, что эта ситуация только подбодрила их — когда мелодию включили заново, они хорошо исполнили все элементы, хотя там хватает очень сложных.

После окончания шоу я поговорила с его идейным вдохновителем — трехкратной олимпийской чемпионкой Марией Киселевой.

— Это первый подобный фестиваль. Как пришла идея его создания?

— Мы сейчас все находимся в такой ситуации, когда нужно показывать наш вид спорта, рассказывать о нем, поддерживать спортсменов и тренеров. Демонстрировать им, насколько они важны и нужны — стране, отрасли, людям, которые их любят. Чтобы девочки и наставники это прочувствовали, увидели. А зрители могли зарядиться энергией 25-летней чемпионской истории российского синхронного плавания, чтобы потом воплотить в жизнь свои идеи и мечты. Это очень важное мероприятие абсолютно для всех. Не организовать его было просто нельзя.

Шоу «Завораживающая красота». Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

— Как выбирали выступавших?

— Задача ставилась такая: собрать всех сильнейших синхронисток России. Это первое мероприятие, на котором вместе с первой сборной выступали юниорская и юношеская. Преемственность поколений очень важна. Спасибо нашим легендарным тренерам за то, что дали возможность выступить лучшим из лучших во всех возрастах.

Ромашина вдохновляет спортсменок и публику

— Сколько по времени заняла подготовка?

— Мы достаточно быстро справились. Практически все команды показывали свои спортивные программы, пусть и в слегка адаптированном варианте. Хотя были и сюрпризы!

Чуть больше месяца ушло на приготовления, но нам всем вместе удалось показать масштабность российского синхронного плавания. Очень важно, что в фестивале смогла принять участие Светлана Ромашина. Это легенда и кумир миллионов людей по всему миру, Света вдохновляет и действующих спортсменок, и зрителей на трибунах.

— Планируется сделать фестиваль ежегодным?

— Очень хочется надеяться, это отличный способ популяризации синхронного плавания. Спасибо, что его поддержали Министерство спорта РФ, Департамент спорта Москвы и наша национальная Федерация.

Шоу «Завораживающая красота». Софья Сандурская, Агенство городских новостей Москва

— А он будет проводиться в других городах?

— Такие планы есть. Возможность увидеть грацию и красоту чемпионок, мастерство и профессионализм тренеров должна появиться у жителей разных регионов страны. Будем стремиться воплотить планы в жизнь.

— А какие подобные шоу планируются в ближайшее время?

— 11 и 12 июня состоится премьера спектакля на воде «Живая вода», которая приурочена ко Дню России. Важное мероприятие. 2022-й — год культурного наследия народов нашей страны. Действие поставлено как путешествие по рекам и озерам, где зарождались разные народности. А в декабре состоится традиционное Шоу олимпийских чемпионов — оно пройдет уже в 19-й раз.

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