Российские воды ожили в «Динамо». Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию Аллы Шишкиной — об интересном проекте коллег.

В эти праздничные дни на Водном стадионе «Динамо» состоялся спортивно-театрализованный фестиваль «Живая вода», приуроченный к Году народного искусства и культурного наследия народов России.

Сюжет шоу — сказочный. Девочка Капа волшебным образом попадает на озеро Байкал, где встречает Водяного. Он помогает ей вернуться домой, попутно рассказывая о многообразии рек и озер нашей страны.

Роли Енисея и Ангары исполняют спортсменки нашей сборной: моя многолетняя партнерша по национальной команде трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко и восходящая звезда четырехкратная чемпионка мира Варвара Субботина.

Спортивно-театрализованный фестиваль «Живая вода». Алла Шишкина

Постановка захватывающая и интересная, наполнена веселыми песнями и зажигательными танцами. Особенно бурно зрители реагировали на появление флайборда и прыгунов в воду, которые исполняли трюки с цирковых качелей. Отдельно отмечу чудовище из Ладожского озера, исполнившего смешную песню и сразу переставшего казаться таким страшным.

Потом поговорила с Марией Киселевой, трехкратной олимпийской чемпионкой, руководителем театра на воде «Аквамагика» и проекта «Живая вода».

— Почему имя у главной героини Капа, а не более распространенные в сказках Маша или Алена? — вопрос Марие.

— Капа — капелька. Спектакль посвящен воде, все персонажи из этой среды, поэтому имя главной героини именно такое.

— Кому и как пришла идея постановки о реках и озерах?

— Спектакль приурочен ко Дню России. Этот год в нашей стране посвящен культурному наследию ее народов. И мы решили сделать вот такое путешествие по озерам и рекам, на берегах которых живут разные народности. Получилась многообразная история, имеющая и образовательный аспект, что очень важно. Соединение спорта и искусства, объединение трех стихий — воды, воздуха и суши — и объединение всей страны. Мне кажется, получилось идеальное совпадение.

Зрителями фестиваля стали школьники, добившиеся успехов в разных областях. Спортсмены, творческие коллективы, победители образовательных олимпиад, волонтеры, кадеты, многодетные семьи. Просто билет купить было невозможно — их вручали лучшим. История поощрительная и мотивационная. Мне кажется, это то, что сейчас необходимо. Тем более в День России.

— Татьяна Евгеньевна, сейчас разгар сезона, как вы решились отпустить девчонок на выступление в шоу? — спросила я старшего тренера сборной России Татьяну Данченко.

— Безусловно, если бы сейчас на носу был чемпионат мира, мы не выступали бы, — ответила заслуженный тренер страны. — Думаю, Маша (Киселева. — Прим. А.Ш.) даже не позвала бы нас, зная загруженность. А так как старты только в конце июля и в середине августа, то сейчас есть возможность на пару дней отвлечься от тренировок и доставить удовольствие нашим зрителям, детям, которые, безусловно, это заслужили: вдохновились сказкой и выступлением чемпионов.

— Откуда черпали творчество, когда ставили партии рек для спектакля? Смотрели ТВ-каналы о дикой природе?

— Да нет. У нас все быстро сложилось. Прислали музыку, Света (Колесниченко. — Прим. А.Ш.) выбрала себе Енисей, Варя (Субботина. — Прим. А.Ш.) — Ангару. Одной больше подошла одна музыка, второй — другая. За пять дней все было готово. И, как обычно, черпали вдохновение в мелодиях.

— Сейчас сразу приступите к тренировкам или дадите девочкам отдохнуть после шоу?

— Дам пару выходных — и станем готовиться к Играм дружбы.

Спортивно-театрализованный фестиваль «Живая вода». Алла Шишкина

Пообщалась я и с Ангарой-Субботиной.

— Варя, ты изучала материалы, связанные с этой рекой?

— Совсем немного. Света рассказывала, мы вместе открыли карту, чтобы понимать, что, куда и откуда вытекает.

— Сложно выступать в трех представлениях за день?

— У нас небольшие партии, поэтому нормально. Думаю, если номера были бы длиннее, то пришлось бы сложно.

— Ты сейчас отдыхаешь от мыслей о спорте?

— Да. На тренировках — работа, а сейчас морально спокойно.

— В каких программах выступишь на Играх дружбы?

— Два соло и два дуэта.

— Соперников уже знаешь?

— Пока нет. Ждем, какие страны заявятся.

А вот мнение Енисея-Колесниченко.

— Света, почему такой выбор?

— Ответ очевиден. Мой муж из Красноярска, где течет Енисей. Меня домой не пустили бы, если бы выбрала не его (смеется).

— Значит, ты много знаешь про реку и понятно, какой образ должна была показать?

— Мне очень внятно все дома объяснили, я и карты посмотрела, чтобы лучше разобраться. Когда предложили две реки, сразу же сказала, что буду Енисеем.

— Муж на шоу приходил? Какое впечатление у него осталось?

— Супруг сказал, что мало меня, хочет еще. Больше Енисея! (Улыбается.) Вообще, проект классный. Мне самой очень понравились декорации, песни. Выступала с удовольствием.

— Татьяна Данченко только что сказала, мол, спокойно отпустила вас с Варей, чтобы немного расслабились. Ты чувствуешь релакс?

— Не стоит забывать, что мы продолжали тренироваться, даже когда ставили номера. Работаем, у нас еще старты впереди. Думаю о них и ни на секунду не забываю.

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