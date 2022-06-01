Российские пловцы зажигают в Америке: четыре победы на двоих в Калифорнии!

Вот только до ЧМ-2022 они не доедут.

Так вышло, что почти все новости, в которых в одном предложении есть слова «плавание», «Россия» и «Калифорния», связаны с Юлией Ефимовой. Однако на этот раз речь пойдет не о ней. Хотя, судя по соцсетям, у шестикратной чемпионки мира тоже все хорошо: она танцует, много времени проводит с собакой, ходит на рок-фестивали. Не хватает лишь одного — Ефимова сейчас не выступает. В отличие от неоднократных призеров чемпионатов мира Андрея Минакова и Владимира Морозова.

Андрей Минаков. Фото Global Look Press

Как так?

Уже всем понятно, что американцам по барабану на европейские тренды. Российские хоккеисты в прежнем режиме играют в НХЛ, а молодые спортсмены спокойно выступают на студенческих соревнованиях — это касается, например, легкой атлетики. Нет сомнений, что без ограничений рубились бы россияне в НБА, НФЛ или МЛС, — просто их там нет в принципе. Вот и пловцам никто палки в колеса не вставляет. Владимир Морозов и Андрей Минаков, которые учатся в Штатах, прибыли на старты в калифорнийский Ирвайн — и последний стал одним из главных героев соревнований, выиграв сразу три дистанции.

Андрей забрал 100 и 200 м кролем, любимую «сотню» баттерфляем и бонусом финишировал третьим на «полтиннике» вольным стилем. Победил на котором Морозов. При этом, прямо скажем, результаты не потрясают воображения. На апрельском чемпионате России в Казани, который эта парочка из-за сложностей с логистикой пропустила, результаты на всех вышеназванных дистанциях были заметно выше.

Благо соревнований в США много, и почти наверняка мы еще услышим про Андрея с Владимиром. Другое дело, что Америкой этот сезон для них и ограничится. Как и все наши пловцы, от стартов под эгидой FINA они отстранены. И чемпионат мира в Будапеште, как и Евро в Риме, спортсмены, увы, пропустят.

Владимир Морозов. Фото Global Look Press

На что бы наши претендовали на главных стартах?

Нынешний сезон — особенный. На чемпионате России все уже понимали, что никаких больших турниров в этом году нам не светит. Безусловно, для кого-то это стало ударом по мотивации. Тренирующиеся за границей вообще не приехали в Казань.

Тем не менее плавание — это в первую очередь борьба с секундами. И, как и в легкой атлетике, здесь есть мировой рейтинг, который довольно точно отображает положение дел на сегодняшний день. Проанализировав чемпионат страны, мы пришли к грустным выводам. В тройке мировых топ-листов россиян сейчас единицы. А вот дистанций, где никого нет в десятке и даже двадцатке, — хватает.

Итак, в табели о рангах на видных местах у нас всего четверо.

Владислав Гринев возглавляет мировой лист на престижнейших 100 м кролем (47,78). На 0,01 опережая самого Калеба Дрессела — 13-кратного чемпиона мира.

Климент Колесников с 23,93 в тройке на 50 м на спине. Но американец Хантер Армстронг улучшил его мировой рекорд с 23,80 до 23,71.

Второй результат на 200 м брассом (2.07,79) у Чупкова, но и рекорд мира Антона пал — австралиец дал на своем отборе 2.05,95.

Наконец, есть Олег Костин и его 22,72 — первое время в мире на 50 м баттерфляем.

Где-то рядом с топами Ильи Бородин, который из-за положительного теста на ковид пропустил Олимпиаду в Токио, — у него четвертая строчка на 400 м комплексом. Такая же — у Анастасии Кирпичниковой, которая несколько лет живет и тренируется во Франции. Ее 15.56,86 на 1500 м — это быстро.

Но в целом положение российского плавания в мировом разрезе сейчас крайне скромное. И год без международных стартов ситуацию в лучшую сторону не изменит совершенно точно.