Как скандальный пловец Райан Лохте женился на девушке из «Плейбоя» и очень счастлив

История любви главного плейбоя мирового плавания и модели журнала для взрослых Кайлы Рей Рид.

Долгие годы американского пловца Райана Лохте считали чуть ли не самым завидным женихом в американским спорте. Атлет наслаждался женским вниманием, а его персону обсуждали все крупные таблоиды. Но в 2016 году он неожиданно для всех объявил о помолвке с моделью журнала для взрослых Кайлой Рей Рид. Их роман до сих пор удивляет поклонников. Но пара живет счастливо уже более шести лет и уже имеет двоих детей.

Вырос в многодетной семье

Страшно сосчитать, сколько наград выиграл Райан Лохте за профессиональную карьеру. Благодаря плаванию он добился всего, что имеет на данный момент, — популярность, деньги, счастливую семью. Однако база для его успеха в бассейне была заложена еще в детстве. Лохте родился в небольшом городке Канандайгуа, штат Нью-Йорк. Мальчик вырос в многодетной семье. Райан — третий ребенок. У него также есть две старшие сестры и два младших брата. Отец пловца, Стивен Лохте, был тренером по плаванию. Когда сыну исполнилось пять лет, он привел его в бассейн.

В раннем возрасте Лохте-младший постоянно дурачился на тренировках и не особо любил спорт. «Большую часть времени он делал что-то неправильно, то потянув за ноги кого-то, то пуская пузыри под водой, то уплывая на другой конец бассейна. Но он знал, что я его никогда не выгоню с тренировки», — вспоминал Стивен Лохте. Только в средней школе Райан начал серьезно относиться к делу.

В школьные и студенческие годы Лохте являлся одним из лучших пловцов страны. Перед Олимпийскими игра 2004 года он прошел национальный отбор в американскую команду. Свое место в сборной он заслужил, заняв второе место в заплыве на 200 метров комплексом, уступив первую строчку будущей легенде Майклу Фелпсу. На Играх в Афинах Райан выиграл первую олимпийскую медаль — в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Тогда сборная США прервала шестилетнюю гегемонию австралийской команды. В общей сложности Райан принял участие в четырех Олимпиадах, на которых выиграл шесть золотых наград.

Это ты!

В январе 2016 года именитый пловец и герой-любовник Райан Лохте находился в статусе завидного холостяка. Листая ленту популярной социальной сети, он наткнулся на профиль модели Playboy Кайлы Рей Рид. Спортсмен решил не откладывать знакомство в долгий ящик и сразу же написал девушке в «личку». Между молодыми людьми завязалась активная переписка. «В то время она жила в Лос-Анджелесе, а я был в Шарлотт, Северная Каролина. Я ездил в Лос-Анджелес на тренировки и собирался в клуб. Она собиралась в тот же клуб со своей подругой. Я подумал: «О, может быть, мы наконец-то увидимся», — рассказывал Лохте в интервью изданию PEOPLE.

Спустя время Лохте и Рид встретились в том самом клубе «живьем». Они схватились за руки и воскликнули: «Это ты!» Именно в тот момент пробежала искра. Однако друзья разлучили парочку, и на этом их первое знакомство закончилось. Уже на следующий день Райан начал упорно добиваться еще одной встречи. Но Рид постоянно колебалась. Через некоторое время она все-таки не устояла под его напором и согласилась пойти на свидание.

До знакомства с Лохте Кайла Рид жила красивой жизнью супермодели журнала для взрослых. Себя она характеризует так: «Я люблю готовить, люблю делать десерт. Мне нравится бывать на свежем воздухе и загорать. Бассейн, коктейли, друзья и родные — это все, что мне нужно. Я люблю тренироваться и ем только здоровую пищу. Еще люблю смотреть документальные фильмы и узнавать из них обо всяких сумасшедших вещах». У Рид также была мечта стать первой моделью Playboy, побывавшей в космосе. Ее привлекали образ космонавтов и окружающая их романтика. Но свой космос Кайла нашла на земле в отношениях с Лохте.

Райан Лохте. Фото Getty Images

Притворился жертвой

Вплоть до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Райан Лохте и Кайла Рид скрывали свои отношения. Публика начала говорить об их возможном романе, когда модель приехала в Бразилию и стала посещать все соревнования с участием звездного пловца. На Олимпиаде-2016 Лохте выиграл одну медаль — золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Но запомнился атлет совсем не спортивными успехами.

В Рио-де-Жанейро Лохте и трое его соотечественников попали в скандал. Сначала в СМИ появились сообщения, что американцы подверглись вооруженному ограблению. Для Бразилии, где высокий уровень преступности, это казалось обычным делом. Но позже полиция выяснила, что никакого нападения не было. Оказалось, что 14 августа 2016 года один из представителей сборной США устроили пьяный дебош на местной заправке. Из-за этого у американцев возникли проблемы с охранником, который заставил их оплатить ущерб. Чтобы не разрушить свою репутацию, спортсмены решили прикинуться жертвами, придумав историю с ограблением.

После всех разбирательств Международный олимпийский комитет, НОК США и Федерация плавания США отстранили Райна Лохте от всех стартов на десять месяцев. Смягчить приговор не помогли даже публичные извинения титулованного пловца.

Кайла Рид поддержала своего возлюбленного в этой неприятной истории, и уже в октябре они объявили о помолвке. Райан сделал предложение избраннице на вершине горы в каньоне Малибу. «Для меня основным критерием того, подходим ли мы друг другу, является умение девушки меня рассмешить. Если она этого не умеет или не хочет, то, значит, нам не по пути. Кайла — особенная. Я не только в ее компании постоянно смеюсь, но и всегда могу наслаждаться ее безумной красотой. Она понимает мою профессию и мою постоянную занятость. Ради меня она готова прилететь хоть на край света, и мне это очень импонирует», — поделился Лохте.

Райан Лохте и Кайла Рей Рид. Фото Global Look Press

Никогда прежде не видел, как происходит чудо

Спустя восемь месяцев после помолвки Рид подарила Лохте первого ребенка. Сына назвали Кайден Зейн Лохте. «Никогда прежде не видел, как происходит чудо. До этого утра — до 5.46, когда Кайден Зейн Лохте родился! 3 килограмма 200 граммов, 56 сантиметров! Не могу перестать плакать от счастья: мечты сбываются!» — радостно рассказал новоиспеченный отец. Даже после рождения первенца пара не спешила с официальной церемонией бракосочетания. Молодые родители хотели, чтобы малыш тоже сыграл важную роль в этот знаменательный день.

Лохте и Рид сыграли свадьбу в сентябре 2018 года. Пышное торжество прошло на открытом воздухе на ранчо Морроу в Палм-Спрингс, штат Калифорния. На мероприятии присутствовало около сотни человек. По словам возлюбленных, они позвали только самых близких родственников и друзей.

Пожалуй, главным моментом на свадьбе стала церемония обмена кольцами. Украшения супругам вынес их годовалый сын в милом костюме. Гости выпивали горячительные напитки из специальных рюмок, изготовленных на заказ. Для создания романтической атмосферы пара выбрала для декора цвет капучино, закатные и белые розы, кристаллы и много свечей. Жених присутствовал на торжестве в брендовом смокинге от Джорджио Верди, а невеста — в белоснежном платье от Galia Lahav.

Свой первый танец супруги исполнили под живой аккомпанемент популярного вокалиста Джона Ледженда. «Что бы ни случилось, Кайла была рядом, чтобы поддержать меня. Она просто находилась рядом на сто процентов, и я всем ей обязан», — говорил на свадьбе Райан Лохте.

Райан Лохте и Кайла Рей Рид с дочерью на соревнованиях. Фото Getty Images

Новый скандал

После десятимесячной дисквалификации из-за скандала в Бразилии Райан Лохте вновь вернулся в большой спорт. Ветеран все еще горел желанием завоевывать награды и мечтал попасть на пятую Олимпиаду. Но в мае 2018 года пловец вновь схлопотал внушительное наказание.

В частной клинике Лохте ввели внутривенно разрешенный препарат. Однако доза превышала разрешенные объемы. По правилам препарат более 100 мл за 12 часов можно вводить только при наличии терапевтического исключения. Но у американского атлета его не было. Причем «спалился» Райан из-з снимка в соцсетях — если бы это не это селфи, о нарушении никто бы не узнал. Как бы то ни было, Антидопинговое агентство США отстранило звезду плавания еще на 14 месяцев.

Несмотря на очередной скандал, Лохте по-прежнему мечтал попасть на Олимпийские игры в Токио. К тому же ему на руку сыграла пандемия, из-за которой Игры перенесли на 2021 год. Но спортсмен не сумел пройти отбор в национальную команду. В финальном заплыве отборочных стартов на короной дистанции 200 метров в комплексом он занял лишь седьмое место.

Конечно, ветеран расстроился, что не поехал в Токио. Но, возможно, Лохте еще рискнет отправиться в Париж в 2024 году. Карьеру он завершать пока не собирается. «Я все еще хочу соревноваться, но не уверен насчет следующего олимпийского отбора, ведь мне будет уже 40 лет», — говорит американец.

В данный момент Лохте наслаждается семейной жизнью. Три года назад Кайла Рид родила второго ребенка — дочку Кайден Лив Лохте. Также Райан активно занимается популяризацией плавания по всему миру.