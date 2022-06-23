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Тренера 17 олимпийских чемпионов обвиняют в изнасиловании ребенка. Это случилось 50 лет назад

Рустам Имамов
Корреспондент
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Плавание.
Фото Global Look Press
Дик Кейн.
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Австралийская полиция пролила свет на кошмарные события 1970-х годов и разрушила репутацию смертельно больного Дика Кейна.

Пока сообщество пловцов следит за чемпионатом мира по водным видам спорта в Будапеште, шокирующие новости появляются с другого полюса Земли. В Австралии начинаются следственные действия в отношении 76-летнего тренера местного детского клуба по плаванию. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних детей. Но самое удивительное, что часть событий произошла более чем 40 лет назад. Все это время он продолжал работать в этом клубе и оставался с детьми один на один. В то же время у полиции очевидные проблемы с доказательствами ввиду давности случившегося. Драмы добавляет и смертельная болезнь обвиняемого, ведь, по словам супруги, жить ему осталось меньше чем полгода...

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Один из лучших тренеров страны годами насиловал детей?

Не только в Америке и Европе случаются громкие дела о насилии в спорте. Австралийскому тренеру по плаванию, который давно уже на пенсии, внезапно предъявили обвинения в сексуальном насилии над девочками-подростками, которых он тренировал более чем 40 лет назад. 76-летний Дик Кейн был арестован в своем доме в Сиднее и уже в среду утром был доставлен в полицейский участок Бэнкстауна. Как следует из пресс-релиза австралийской полиции, ему было предъявлено обвинение по шести пунктам нарушения закона в части «совершения полового акта с девочкой в возрасте 10-17 лет» и по трем пунктам обвинения в части «нападения на женщину и совершении непристойного поступка сексуального характера в отношении девушки в возрасте от 14 до 16 лет». И уже на этой неделе Кейн должен предстать перед судом по делу о другом эпизоде насилия, где фигурируют девушки 15-17 лет.

Дик Кейн.
Дик Кейн.

Самое удивительное, конечно, это срок давности произошедшего. Описываемые полицией эпизоды преступлений Дика датируются 1970-ми, когда тренер был в расцвете своих сил и считался перспективным и успешным специалистом. Какие-то слухи на его счет ходили и раньше, но Кейн давал результат, и родители сами стремились отдать своих детей ему в группу. За 51 год работы в бассейне Сиднея наставник подготовил 17 олимпийских чемпионов и чемпионок мира по плаванию, в том числе Мишель Форд, Джанель Элфорд, Карен Филлипс, Стейси Гартрелл и Мишель Джонс — триатлонистку, завоевавшую серебряную олимпийскую медаль. Дик награжден различными орденами Австралии и входит в список лучших тренеров страны в истории, поэтому его арест шокировал общество. И разделил его, поскольку обвинения столь же ужасные, сколь великими можно назвать достижения Кейна.

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Жена Кейна говорит, что он смертельно болен

Так как обвиняемые были на момент совершения в их адрес преступления несовершеннолетними и дело резонансное, многие материалы по нему закрыты. Поэтому многие сомневаются в наличии у полиции существенных доказательств, ведь пока что на суд публики вынесли только показания одного охранника в школе плавания в парке Карсс, расположенном на юге Нового Южного Уэльса. Начав расследование о событиях 1970-х годов, полиция обнаружила дополнительную информацию о случаях сексуального насилия в отношении другой девочки-подростка в той же школе плавания, также полвека назад. Только вот показаний, судя по всему, она пока не дает, как и комментариев в медиа. Зато в защиту своего тренера выступили многие известные ученики Кейна. С одной стороны, общественность требует правосудия, с другой — многие не верят в реальность происходящего и настаивают на невиновности Дика.

Масла в огонь подлила жена Кейна Бриджет. С ее слов, у супруга многочисленные инсульты, рак легких, рак горла. «У него судороги, проблемы с сердцем, у него кардиостимулятор. Возможно, жить ему осталось теперь меньше чем шесть месяцев», — сказала она в интервью The Daily Mail. Пресса также утверждает, что сам Кейн попросил снять обвинения, потому что он вряд ли доживет до начала суда. В австралийском законодательстве действительно есть нормы, которые позволяют проявлять снисхождение к смертельно больным обвиняемым. Но допустимо ли это, когда речь идет о сексуальном насилии над детьми, которое вершилось годами? Ведь уволился Дик только в 2018 году... При этом многие считали странным стиль работы Кейна, его излишне близкие контакты с ученицами, нежелание перейти во взрослый профессиональный спорт, несмотря на спортивные успехи с юниорками.

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Это уже второй подобный случай в Австралии

В то же время все это могли быть и критики, и завистники... Ведь это уже второй подобный случай для плавания Австралии. Не так давно другой известный австралийский тренер по плаванию прошлых лет, Джон Райт, входивший, так же как и Кейн, в Зал славы австралийского плавания, был арестован по девяти пунктам обвинения в непристойном обращении с ребенком в октябре 2021 года, а затем в феврале 2022 ему было предъявлено обвинение еще в 20 случаях жестокого обращения с детьми. Аналогично Дику обвинения строились на показаниях свидетелей событий прошлого века.

Как бы то ни было, нормальной историю назвать нельзя, и суду присяжных не позавидуешь. На одной чаше весов у них обвиняемый заслуженный тренер, лицо и гордость нации. К тому же еще и при смерти. С другой — возможно, жестокий насильник, который годами издевался над детьми и прикрывался успехами в спорте. Будем надеяться, что следствие действительно приложит все усилия, чтобы точно определить обстоятельства произошедшего и пролить свет на все белые пятна. Иначе к одной трагедии добавится еще одна, и не менее страшная.

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