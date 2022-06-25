Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом

История авторитетного специалиста по плаванию Джона Райта, получившего десятки обвинений в непристойном обращении с детьми.

Скандалы, связанные с домогательствами тренеров к своим ученикам, всегда вызывают бурю эмоций. Еще одна ужасающая подобная история произошла в Австралии, где был арестован тренер по плаванию Джон Райт. Последние годы своей профессиональной карьеры он работал в Великобритании, однако внезапно ушел со своего поста, а потом был обвинен на родине в педофилии и жестоком обращении с детьми.

С чего все началось

Джон Райт был авторитетным специалистом по плаванию. Он успел поработать у себя на родине в Австралии, затем был приглашен в Южную Африку. После этого, несмотря на жуткие слухи, ходившие о Джоне, специалист получил работу в Великобритании, где в течение девяти лет работал в клубе Kingston Royals. К слову, его деятельность там была успешной: пловцы удачно выступили на национальном чемпионате в Шеффилде. Тем неожиданнее оказался отъезд тренера в августе 2008-го, сразу по завершении соревнований.

Один из тренеров другой команды так описывал знакомство с Райтом: «Впервые я встретил его на клубных соревнованиях в «Кристал Пэлас», мы сразу неплохо познакомились. Он был типичным крутым австралийцем, немного агрессивным, что не очень мне понравилось. Но ничто не указывало, что он делал то, в чем его обвиняют. Ты думаешь, что знаешь людей, но произошедшее ужасно. Когда он ушел, мы так и не узнали почему. Он никогда не прощался с коллегами. Вот он был здесь — и нет его».

История стала раскручиваться после показа документального фильма о сексуальных посягательствах. В них Райта обвинили несколько пловцов. В расследовании, которое провело ABC, утверждалось, что он жестоко обращался с пловцами Колином Маршаллом, Полом Ширером, Тони Бланделлом и Шейном Льюисом. В общей сложности ему было предъявлено обвинение по девяти пунктам в непристойном обращении с детьми и одному пункту обвинения в обычном нападении.

Шарлен и Альбер II переживают за спортсменов на ОИ-2012. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

К слову, Льюис покончил с собой в возрасте 47 лет. Он в жутких подробностях рассказывал о домогательствах Райта. Пловец заявлял, что тренер изнасиловал его в бассейне в Брисбене в 1980-х. «Он рассказал, что подвергался сексуальному насилию в течение года или даже больше, когда ему было 11-13 лет», — утверждала мать Льюиса. По ее словам, после первой попытки самоубийства сын рассказал о том, что тренер заставлял его заниматься с ним сексом. Именно смерть Шейна поспособствовала тому, что двое других бывших пловцов заявили о приставаниях Райта в тот же период и в том же бассейне.

О вспыльчивом характере Райта говорили многие. Например, Колин Маршалл, пришедший в брисбенский бассейн «Чендлер» в 1981 году: «Были моменты, когда он был вашим старшим братом, наставником или близким другом, вы могли поговорить с ним о том, что у вас на уме. Были и другие дни, когда он был вне себя, злым и агрессивным, оскорбляющим всех в команде. И он мог стать таким в любой момент». Именно Маршалл стал одним из людей, обвинивших Джона в изнасиловании. Колин заявил, что это произошло, когда ему было 12 лет.

«Сначала он просил обниматься. Потом захотел, чтобы его целовали. Затем начал трогать там, где не следует. Он использовал предлог, что собирается взвесить вас на весах. Никто бы не спросил, зачем он ушел с мальчиком в комнату, где хранится снаряжение. Потом была фраза: «Давай обними меня», что было началом всего», — заявил Маршалл. Ему пришлось покинуть клуб в 1985 году, когда Райт напал на него в бассейне, начав душить в комнате с оборудованием. Колин сказал, что его спас лишь один из родителей, зашедший в комнату.

После Маршалла высказался и другой пловец, тренировавшийся у Райта в 1980-х. Тоби Бланделл утверждал, что Джон некорректно обращался с ним во время автомобильных поездок в бассейн, когда ему было 13: «Мой опыт был лишь неуместным прикосновением. Когда я садился на переднее сиденье, он просил подвинуться поближе, наклониться и прикоснуться к нему. Также он сам делал подобное. Например, во время переключения передач. Я знал, что это неправильно. Мне было некомфортно, и я испугался. Дошло до того, что я делал все возможное, чтобы не садиться к нему в машину».

Фильм побудил высказаться еще и пловца из ЮАР Энтони Рокки, с которым тоже работал Райт. Спортсмен сообщил, что также подвергся насилию со стороны тренера. Обвинения против специалиста продолжали накапливаться. После высказалась и группа британских пловцов. Они заявили, что Джон жестоко обращался с ними на протяжении всей работы в Лондоне. Никто не пожаловался на сексуальное насилие, но, по их словам, издевательства со стороны тренера вызвали у них эмоциональные и психологические проблемы.

В английской федерации плавания отреагировали на ситуацию с озабоченностью, заявив: «Благополучие всех членов Swim England имеет важнейшее значение, и мы стремимся к тому, чтобы все участники могли действовать в среде, защищающей их от вреда. Федерация призывает всех, у кого есть проблемы, связанные с этим или любым другим вопросом безопасности, связаться с нами». Причем Swim England предложила обращаться не только к ним напрямую, но и в правоохранительные органы.

Княгиня Монако Шарлен в 2022 году. Фото Global Look Press

При чем тут принцесса Монако?

Много говорится о том, что кейс Райта поднимает вопрос осмотрительности. Перед его назначением на должность ответственные чиновники либо не углубились в историю скандалов тренера, либо не придали ей должного значения. Кроме того, руководство британского плавания подверглось критике за то, что не осудило методы работы специалиста. Организация не выпустила публичного заявления на эту тему, ограничившись сообщением, что к ним можно обратиться за помощью.

Райт работал в Кингстоне несмотря на некрасивую историю, произошедшую в 1986 году. Тогда он был осужден за нападение на отца 13-летнего пловца. Также пресса заявляла, что Джон смог освободиться под залог за хорошее поведение после агрессии в отношении Синди Ви, дочери тогдашнего президента Сингапура Ви Ким Ви. Плюс истории австралийских пловцов, описанные выше. Согласитесь, не лучший послужной список в карьере.

При этом клуб, в котором тренировал Райт, стал в стране одним из сильнейших, если не сильнейшим. Два подопечных специалиста при нем попали в сборную. Причем не только британцы занимались у Райта в Kingston Royals. В феврале 2001-го к Джону приехала Шарлен, ставшая позже княгиней Монако. За год до этого она участвовала в Олимпийских играх и заняла пятое место в эстафете 4х100 метров, представляя команду ЮАР. Видимо, спортсменка не испугалась методов тренера или не поверила слухам.

Их совместная работа, к слову, принесла некоторый успех. Шарлен, до этого побеждавшая лишь в национальном первенстве, выиграла три золотые медали на Кубке мира, а также стала второй на Играх Содружества в Манчестере. Сама она ни разу не обвиняла специалиста ни в сексуальных домогательствах, ни в грубой манере общения. Возможно, Джон позволял себе лишнее чаще с парнями, а может, с годами стал спокойнее. Так или иначе, обвинения ему предъявили за деяния, совершенные в Австралии.

Надо сказать, что Шарлен — крайне необычный человек. Еще профессионально занимаясь спортом, она начала учить плавать детей из бедных семей. СМИ сообщали, что за неделю до свадьбы невеста пыталась сбежать в ЮАР, однако в последний момент у нее отобрали паспорт и вернули во дворец. Возможно, причина заключалась в славе ловеласа ее жениха. У князя Альбера есть двое официально признанных внебрачных детей от разных матерей. Ходили слухи, что он изменял Шарлен после начала отношений. В итоге на свадьбе невеста даже плакала.

Шарлен часто называют «принцессой поневоле» и «самой грустной принцессой Европы». В 2020-м она провела полгода в Африке якобы из-за серьезной инфекции горла. Источники же сообщали, что княгиня находилась в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, которое специализируется на лечении зависимостей и расстройств психики. Говорили даже, что Шарлен чуть не умерла: она не могла есть твердую пищу более полугода и потеряла почти половину своего веса.

Личная жизнь княжеской пары очень закрыта, но считается, что брак находится под угрозой. Шарлен несчастна и одинока из-за слухов о многочисленных изменах Альбера, она так и не стала своей в Монако. Именно поэтому принцесса кардинально сменила имидж, выбрив виски и убрав длину, чем нарушила королевские правила. Даже фотографии, которые сейчас выставляет Шарлен, кажутся постановочными и неестественными.

А что же Райт? 78-летнего мужчину поместили под стражу в октябре прошлого года. Он был арестован и экстрадирован из своего дома в Западной Австралии в Брисбен. В итоге прокуратура предъявила Райту еще 20 обвинений в непристойном обращении с детьми. Тренер, впрочем, не смог предстать перед судом в запланированное время: он был доставлен в больницу с болями в груди. Из-за этого заседание было перенесено.