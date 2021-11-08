Она уехала в Швейцарию 12 лет назад, но сейчас признает: у российских пловцов возможностей для роста больше

Мария Уголькова выигрывает медали за новую родину, но теперь ей не хватает конкуренции.

Историями, когда талантливая юниорка покидает Россию из-за бытовых проблем, давно не удивишь. И все же история Марии Угольковой особенная. Она переехала в Швейцарию в 16 лет, и не по личной инициативе. Ее маме предложили поработать тренером в Лугано, вместе с мамой поехала в Европу и Мария. Девушка тренировалась под руководством матери, при этом долгое время продолжала считаться российской спортсменкой, приезжала на отборочные старты и била рекорды страны.

На дистанции 200 метров баттерфляем в России равных ей практически не было, и все же она приняла решение перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро сменить и спортивное гражданство. Переход под флаг Швейцарии позволил ей дважды поехать на Игры без приключений, с которыми из-за санкций ВАДА столкнулись россияне. Но в то же время отношение к плаванию на новой родине оказалось далеко не таким, как ожидала изначально Уголькова. Поддержка от государства на минимальном уровне, конкуренции не хватает, в то время как в России сейчас ренессанс в этом виде спорта. Поэтому Марию периодически накрывают ностальгические чувства, которыми она и поделилась в разговоре с «СЭ» во время чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Здесь она, кстати, без наград не осталась и заняла второе место на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Общаюсь с Морозовым, Ефимовой и Фесиковыми

— В столице Татарстана вы уже почти две недели. Сначала этап Кубка мира, потом практически сразу чемпионат Европы. Как оцените свои выступления?

— Эмоций много. Очень рада, но очень устала. Все-таки много заплывов здесь у меня было, до этого четыре этапа Кубка мира, выступление за клуб в ISL. Но главное — получилось хорошо выступить.

— Где, кстати, интереснее плыть — в любительских стартах FINA и LEN либо в коммерческой лиге ISL?

— Сложно даже сравнивать. В ISL ты плывешь не за себя, а за команду, поэтому эмоции совсем другие. Индивидуальный результат важен, но отходит, если честно, на второй план. Если брать Кубок мира, то он интересен тем, что постоянно переезжаешь с места на место, видишь планету. Видишься с разными людьми. Уровень соревнований очень высокий. Чемпионат Европы — уже совсем другое дело. Это и статус, и волнение, и престиж выступать за страну. Плывешь и за себя, и за сборную.

— В Казани вы ведь далеко не первый раз, верно?

— Второй или третий, трудно вспомнить. Но в бассейне Дворца водных видов спорта точно впервые. До этого я плыла здесь на чемпионате мира в 2015 году, тогда мы плавали на футбольном стадионе. Необычные эмоции были, но мне понравилось. Но и этот бассейн хороший, комфортный. И город сам тоже нравится, везде чисто, красиво. Люди приветливые.

— Когда вы выступаете в России, что обычно чувствуете? Есть особенные ощущения?

— Я жила в Москве до 16 лет... Конечно же, у меня много воспоминаний, связанных с родной страной. Бывает, просто услышишь объявления на русском и сразу чувствуешь тепло на душе. Что-то близкое, родное. В России я чувствую себя спокойно, по-домашнему. Собственно, это раньше и был мой дом, и сейчас в какой-то мере остается. Знакомых много, опять же. Я долго плавала в России, и связей много осталось.

— С нынешним поколением сборной с кем-нибудь общаетесь?

— Команда серьезно обновилась. И с нынешним поколением пересекаемся разве что с теми, кто плыл тогда в мое время. С Юлией Ефимовой приятно бывает встретиться, поговорить. С Морозовым, с Вероникой Андрусенко, с Фесиковыми. Из молодых с Сорокиной, бывает, пересекаемся, общаемся. Не то чтобы мы лучшие подруги, есть, конечно, определенная разница между нами в поколениях, в ценностях, различных интересах, но нам здорово друг с другом.

Относятся к спорту как к любительскому — уровень совсем не тот

— Есть ощущение, что в последнее время сборная России сильно выросла и теперь в мировом топе плавания. Со стороны тоже так кажется?

— Так и есть. Прогресс России очевиден, о сборной очень хорошо отзываются по всему миру. Много молодых талантов, у команды очень большое будущее и перспективы. Появилось много хороших специалистов, наконец-то видна системная работа. Высококонкурентные пловцы приехали. Так что все здорово. Климент Колесников, Евгений Рылов — это мировые лидеры. Антон Чупков, Кирилл Пригода. Есть кем гордиться, в России сейчас много сильных атлетов. И большая конкуренция, что рождает прогресс.

— Хватает ли вам конкуренции в Швейцарии?

— Конкретно мне — нет. Сейчас подрастает неплохое поколение в мужском плавании в Швейцарии. Две медали были бронзовые на последних соревнованиях. У девочек пока, к сожалению, не так много человек плавает, конкуренция слабая. Но нужно понимать, что Швейцария — маленькая страна. И плавание — не самый топовый вид спорта, не самый популярный и приоритетный. В плане финансов, в плане государственной поддержки честно скажу, все не сильно хорошо. Бывает, что людям тяжело обеспечить себе полностью соревнования, тренировки без дополнительного заработка. Поэтому и отбор не такой серьезный, людей мало. И уровень не тот.

— То есть к плаванию в Швейцарии относятся как к любительскому виду спорта?

— Ага. Достойная зарплата, по идее, не подразумевалась. В Швейцарии больше любят лыжи, теннис, футбол и хоккей. Насчет хоккея в последнее время настоящий бум. А плавание — на третьих-четвертых ролях.

— Не бывало у вас моментов, когда вспоминаете период выступления за сборную России и думаете о том, что ошиблись со сменой гражданства? Вы искали лучших условий в Швейцарии, но сейчас очевидно, что в плавании лучше развиваться в России...

— Сложно сказать. В какой-то мере вы правы, не все сложилось так, как хотелось бы. И в России сейчас больше перспектив и возможностей. Но не сказать, что я сильно переживаю и хотела бы все изменить. Я не такой человек по духу своему. У меня такого не бывает, не в моих правилах. Если я принимаю какое-то решение, значит, я за это решение должна отвечать. Значит, так было нужно.

Мне нравится благородное спокойствие Швейцарии

— В Швейцарии в плане быта жизнь сильно поменялась?

— Прилично, но я уже привыкла. Конечно, вначале, когда я только переехала, мне было очень тяжело. Все-таки я жила раньше в Москве, это многомиллионный город. Очень большой и активный. И тут я приезжаю в Лугано — это небольшой городок в итальянском кантоне Швейцарии. В этой стране и так нет мегаполисов, но я попадаю еще и не в крупный, а действительно в маленький провинциальный, в Альпах. Там красиво, но я долго не могла прийти в себя. Когда я уезжала, мне было 16. Все друзья раньше были рядом, а теперь связь только разве что через интернет. Было нелегко, но я справилась. Стала сильнее и ни о чем не жалею. Понятное дело, что в моем решении тогда были как плюсы, так и минусы. Но на тот момент переезд был для меня необходим. Поэтому есть ли смысл переживать о поступках прошлого? Его не изменишь.

— Где вы сейчас живете?

— В Цюрихе.

— Этот город уже заметно больше Лугано.

— Он действительно больше, по местным меркам, наверное, даже гигантский. Но в сравнении с Москвой он все равно очень тихий и маленький. Но в Швейцарии это такая благородная, приятная тишина. Аристократичная. Я даже не вспомню, есть ли похожие по ощущениям на швейцарские города в России. По крайней мере, я в таких не была, хотя, возможно, они и есть.

— То есть сейчас вам уже нравится это спокойствие?

— Я научилась его ценить. Понимать, как распределять свое время и получать удовольствие от жизни. Что мне больше всего нравится в швейцарцах — они знают, что такое комфорт. Здесь совсем другая жизнь, и ее сложно даже сравнивать с жизнью россиян.

— Лучше жить в Швейцарии в сравнении с Россией?

— Нет, я так не сужу. Все разное. И везде есть свои нюансы, плюсы и минусы. Но я ведь жила в России будучи ребенком, подростком и достаточно давно. Так что мне трудно судить справедливо, у меня неполная картина.