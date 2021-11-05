Пока что Энели Ефимову со звездной россиянкой путает даже эстонская пресса.

Чемпионат Европы.

Женщины. 100 м, брасс

1. Мартина Карраро (Италия) — 1.04,01

2. Евгения Чикунова (Россия) — 0,24

2. Энели Ефимова (Эстония) — то же время

На чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани произошла небольшая сенсация. Фаворитка из России Евгения Чикунова проиграла дистанцию 100 метров брассом итальянке Мартине Карраро и приплыла в одни секунды с Ефимовой. На этом моменте следует остановиться. Шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой на ЧЕ в Татарстане нет. Она плыла в этом бассейне пару дней назад коммерческий этап Кубка мира, но на чемпионат Европы не осталась. Правда, в протоколе одна Ефимова все-таки осталась.

Речь идет об эстонской спортсменке Энели Ефимовой. Ей всего 14 лет, а она уже успела переписать множество юниорских рекордов планеты, стать участницей Олимпийских игр в Токио, а в Казани поделить серебро с нашей Чикуновой. Ефимову называют одной из самых перспективных девушек в женском брассе, ведь такие скорости в столь юном возрасте не демонстрировала даже сама Юлия. Та же Евгения Чикунова заявила, что сильно удивлена скоростью Ефимовой и побаивается ее прогресса. Но что Энели думает о постоянных сравнениях с более звездной соперницей из России?

Очень удивлена своей медали

— Поздравляю с отличным результатом. Как вы сами оцениваете свое выступление?

— Проплыла на личный рекорд, так что очень довольна. Да и вообще думаю, что все получилось именно так, как мы с тренером и планировали. Можно быть довольной.

— Ваша соперница Евгения Чикунова, с которой вы проплыли в одни секунды, сказала, что была немного удивлена вашей скоростью. Она знала, что вы сильная конкурентка, но не подозревала, что настолько. Вы сами от себя ожидали такой прыти?

— Для меня это тоже такое удивление было! В приятном шоке, честно скажу. На прошлом чемпионате я так хорошо не плыла. Первая моя медаль чемпионата Европы и сразу серебро. Это здорово! Так что удивлена собой.

— Долгое время по дистанции вы даже лидировали. Вы в бассейне сами это ощущали?

— Первые 50 метров не особо еще понимала, что происходит, потом на последнем повороте уже видела, как иду первая. И это мне, возможно, еще больше сил придало. Обрадовалась, конечно! Я понимала, что впереди, что могу показать хороший результат. Хотелось как можно быстрее уже доплыть. Правда, было и волнение отчасти. Переживала, как бы не напортачить в самом конце заплыва.

— И все-таки больше радости за серебро или есть и грусть, что упустили возможную победу? Все-таки вплоть до последнего момента были на первом месте.

— Нет, только радость. Никакой грусти нет. Честно скажу, я была бы даже бронзе рада, но серебро — это вообще здорово. Для меня вообще большой успех уже тот факт, что я в финал попала. Так что грустить нечего.

— Чикунова сказала, что ей интересно соперничать с сильными девушками и она рада появлению сильных конкуренток в европейском брассе. Вы с ней согласны?

— Конечно, интересно бороться с сильными соперницами, быстрыми. Глядя на них, сама стремишься расти, развиваешься. Здорово, когда появляются новые люди в нашем виде. Сейчас, правда, я сама пока новичок, и для меня все вокруг новое. Но я радуюсь за всех девочек, кто показывает прогресс.

В детстве фанатела очень от Юлии. Сейчас уже не так, поборемся за фамилию!

— В плавании сейчас есть две Ефимовых и в то же время и две Чикуновых. Кто все-таки круче — Ефимова или Чикунова?

— Так как я Ефимова, то я за нее. Это моя фамилия!

— А с россиянкой Юлией Ефимовой вы общались?

— На предолимпийском чемпионате Европы в мае. Она подошла ко мне удивленная, спросила: «У нас и правда одна фамилия?» Я подтвердила. Больше никак не общались.

— Бывали забавные моменты, что вас с ней путали?

— Вчера я посмотрела эстонский спортивный сайт, и там на новость, что я попала в финал, выставили фото Юлии. Кроме ошибок журналистов, других путаниц не было.

— Юлия — шестикратная чемпионка мира, неоднократный призер Олимпиады. Есть ли у вас желание побить ее достижения? Чтобы все говорили, вот именно она — та самая Ефимова.

— Не знаю. Наверное, это было бы здорово, конечно. Хочется достичь успеха. Но это будет очень непросто. Юлия выступает очень давно на самом высоком уровне, и у нее просто космическое количество различных наград. Добраться до нее — это высший пилотаж. Мне нравится, как она плавает, я слежу за ней и радуюсь ее успехам. В то же время обыграть Ефимову было бы и правда классно, прикольно. Так что выбрать для себя такую амбициозную цель будет интересно, почему нет? Поборемся с ней за фамилию.

— В женском брассе в последнее время много молодых звезд, которые резко появляются в ранние годы и так же резко угасают. Как вам лучше сохранить свою форму на долгое время? Хотя бы на Париж-2024, а там дальше и Лос-Анджелес как минимум...

— Нужно просто тренироваться на свой максимум, не жалеть себя. Делать все то, что ты можешь. Секретов здесь особых нет, нужно трудиться, и тогда все получится.

— Ваш кумир в плавании — Ефимова? Я про Юлию.

— На данный момент это Адам Пити.

— А среди девушек?

— Сейчас не назову никого. Когда я была маленькой, я очень сильно прям фанатела от Юлии. Сейчас у меня нет кумиров как таковых. Но Пити мне интересен как личность.

— Юлия Ефимова, кроме прочего, очень активна в соцсетях. Не думали также в этом плане развиваться?

— У меня подписчиков в Instagram пока не так много, но в последнее время заметно прибавилось. Мне уже часто говорят, что надо развивать соцсети, но я не особенно открытый человек. Но если все и дальше пойдет как сейчас, то есть если я в плавании буду успешна по результатам, то придется развивать и социальные медиа. Поддерживать этот интерес ко мне. Это часть будней элитного спортсмена, от этого не уйти.

Постепенно забываю русский язык, но я чувствую, что он для меня родной

— Как вам атмосфера на чемпионате Европы в Казани?

— Здесь все здорово, я довольна. Мне нравятся и уровень организации, и сами старты. С ребятами многими успела подружиться, хорошо общаемся. С Женей Чикуновой перед награждением тоже пообщались. Все очень приятные, дружелюбные.

— У вас очень необычное имя. Чем вдохновлялись родители?

— Это эстонское имя.

— Это популярное имя в Эстонии?

— На самом деле нет, не особо. Довольно редкое даже для этой страны.

— Вы крайне молоды, но при этом говорите на эталонном русском. Как так получилось?

— Я русская по национальности. Скорее я эстонский учила. Сейчас уже свободно говорю как на русском, так и на эстонском. И английский нормально знаю.

— Вы себя больше чувствуете эстонкой или русской?

— В последнее время даже трудно сказать. По ощущениям даже начинаю подзабывать русский язык, особенно когда мало практики. Не с кем поговорить. Мама говорит мне, что я начинаю говорить с акцентом. И все-таки русский язык для меня родной, я чувствую связь с русской культурой. Но и эстонская культура мне очень близка.