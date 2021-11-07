У России отобрали медаль домашнего чемпионата Европы. Этого добились поляки

В плавании от перемены мест слагаемых сумма меняется — скандал на турнире в Казани.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Казани принес сборной России много наград, но эти результаты в последний день омрачила странная история с пересмотром результатов в смешанной эстафете 4 х 50 м вольным стилем. Причиной стало нарушение очередности прохождения этапов заплыва. Получив протест от сборной Польши, главный судья соревнований скорректировал результаты финала в этой дисциплине. Изначально российская команда заняла второе место, уступив Нидерландам и показав одинаковое время со сборной Италии. После дисквалификации россиян на пьедестал с бронзовыми наградами поднялась команда Польши. Кто виноват в сложившейся ситуации?

Климент Колесников начинает эстафету за Россию. По протоколу выходить должен был Владимир Морозов. pic.twitter.com/0ehcKdpZTi — Рустам Имамов (@rustamKZN1) November 7, 2021

Морозов и Колесников перепутали свои этапы — и лишили команду медали

Сборная России на домашнем турнире выступает уверенно, выигрывая по нескольку медалей каждый день. Результативной вышла и суббота — российский пловец Михаил Доринов завоевал бронзовую медаль на дистанции 200 метров, а эстафетная четверка в составе Климента Колесникова, Владимира Морозова, Арины Сурковой и Марии Каменевой заняла второе место в смешанной эстафете 4 х 50 м вольным стилем.

Только второй медали нас неожиданно лишили. Проблемой стал порядок выхода спортсменов в бассейн. В стартовом протоколе значится, что первым должен выходить Владимир Морозов и только потом — Климент Колесников. По документам все верно, и в итоговом протоколе начинал эстафету также Морозов. Но вот на деле первым плыл Климент. Это видно как по видеозаписи заплыва, так и в фотоотчетах.

Пресс-служба LEN объяснила процедуру, по которой Россию лишили медали чемпионата Европы

На ошибку указали представители команды Польши. Так как российские спортсмены стартовали не в том порядке, какой был указан в изначальном стартовом списке, они нарушили правила проведения эстафет. Когда информацию перепроверили, протест поляков пришлось признать, а нас — лишить медали. Зачем это Польше? Их сборная финишировала четвертой, и дисквалификация России помогла им попасть на пьедестал.

Наша сторона спорить с итогами разбирательств не стала, и главный тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик признал справедливость запроса Польши. «Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Но что делать, такое бывает», — сказал он в интервью Всероссийской федерации плавания. Казалось бы, технический нюанс, но контроль за выполнением всех правил в плавании строгий.

Ответственность за ошибку должна быть на тренере

Подобная ошибка для плавания большая редкость. Чемпион мира и призер Олимпиады Евгений Коротышкин и вовсе удивлен, что на таком высоком уровне наши спортсмены не могут разобраться, в каком порядке им выходить на эстафету. «Для меня это загадка. Это детская, смешная ошибка, я даже вспомнить похожие прецеденты не могу, — сказал он в беседе с «СЭ». — Я не был свидетелем произошедшего и заплыв в прямом эфире не видел, но ответственность должна быть на главном тренере. Готовят к старту пловцов личные тренеры, главный отвечает за состав сборной и эстафеты. Так что он должен был следить за этим моментом, но и ребятам нужно быть внимательнее».

Интересно, что Чепик и другие представители ВФП не уточняли, на каком конкретно этапе наши пловцы ошиблись. Конечно, технически на результаты заплыва такая перемена мест слагаемых не влияет, но регламент есть регламент. Спасибо Колесникову и Морозову должны сказать теперь поляки Павел Юрашек, Якуб Маерский, Алиция Тхож и Катаржина Васицк. Именно им удалось за счет нашей дисквалификации взять бронзу.

«Дисквалификация случилась из-за нарушения заявленного порядка расстановки на эстафету. Один из участников сделал ошибку, думаю, это на фоне перенапряжения», — сказал президент ВФП Владимир Сальников. В версию с переизбытком концентрации и волнением верится на самом деле слабо. Постолимпийский чемпионат Европы на короткой воде — явно не тот старт, на который наши спортсмены настраиваются как на последний.

Комментируя свои выступления, ребята открыто говорят, что приехали в Казань не в лучшей форме и на пик формы выйдут ближе к лету, когда начнутся соревнования в олимпийском бассейне. Либо хотя бы к чемпионату мира на короткой воде в декабре. Смешанная эстафета вольным стилем даже не входит в олимпийскую программу, поэтому и настрой на нее соответствующий. Вряд ли стоит делать трагедию из потери одной медали на таком старте, но определенные выводы сделать следует. Как минимум задуматься о том, как сделать, чтобы подобный казус не повторился в более критичной ситуации.