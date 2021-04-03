Настоящая русская красавица. Яркие фотографии Юлии Ефимовой

3 апреля свой 29-й день рождения отмечает трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова.

В этом году россиянка отметит это событие в России. Она прилетела из Калифорнии, чтобы выступить на предстоящем чемпионате страны в Казани, который является этапом отбора на Олимпиаду.

А в преддверии турнира Юлия успела посетить Москву, погулять по Казани и насладиться видами города с высоты птичьего полета. Россиянка поделилась впечатлениями от того, как справилась с ролью пилота.

«Самолетом я еще не управляла, а было много чего... Столько эмоций, — написала Ефимова из кабины летательного аппарата. — Какая Казань красивая, я знала уже давно, но с высоты птичьего полета это что-то нереальное. Спасибо за такую экскурсию, за хорошую компанию, полет, закат, ночную Казань. И даже доверили порулить».

Юлия Ефимова родилась в Грозном, откуда переехала с семьей в Волгодонск и потом в Таганрог, где до 2011 года она тренировалась у заслуженного тренера России Ирины Вятчаниной.

В 2011 году спортсменка уехала в солнечную Калифорнию, но по-прежнему любит возвращаться в Россию. А какие яркие фотосессии получаются во время ее визитов на родину!

Конечно же, Юлия не ограничивается одними фотосессиями, ведь ностальгия по родине тянет ее в родные места. «Не могу забыть о своих друзьях березах», — подписала одну из фотографий пловчиха. Живя в другой стране, спортсменка не забывает знакомые просторы.