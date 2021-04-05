Ефимова проиграла отбор на Олимпиаду 16-летней Чикуновой. И призналась, что вообще не хотела ехать на ЧР

Но нет сомнений, что к лету Юлия будет совсем в другом состоянии.

Чемпионат России по плаванию

Третий день, 5 апреля

Женщины. Спина. 100 м. 1. Мария Каменева — 59,19. 2. Анастасия Фесикова — 59,51. 3. Дарья Васькина — 1.00,71. Брасс. 100 м. 1. Евгения Чикунова — 1.06,6. 2. Юлия Ефимова — 1.06,22. 3. Татьяна Белоногофф — 1.06,76. Баттерфляй. 50 м. Арина Суркова — 25,75. 2. Дарья Клепикова — 25,98. 3. Светлана Чимрова — 26,10.

Мужчины. Кроль. 200 м. 1. Мартин Малютин — 1.55,18. 2. Иван Гирев — 1.45,68. 3. Александр Щеголев — 1.45,82. 4. Александр Красных — 1.45,88. Спина. 100 м. 1. Евгений Рылов — 52,12. 2. Климент Колесников — 52,24. 3. Григорий Тарасевич — 52,93. Брасс. 50 м. 1. Кирилл Стрельников — 26,78. 2. Всеволод Занько — 27,28. 3. Владислав Герасименко — 27,29.

В плавании идет отбор на Олимпиаду, и там творится настоящее безумие. Причем в хорошем смысле. Результаты не просто радуют, приятно шокируют. В каждом виде есть конкуренция, олимпийские нормативы выполняются даже на тех дистанциях, которые давно принято считать не нашими. А уж на наших — так просто огонь. Такой сильной сборной у России в плавании в XXI веке не было.

Вот Юлия Ефимова прекрасно помнит, как было в Пекине-2008. Там медали выигрывал только один человек — Аркадий Вятчанин. В Лондоне-2012 все надежды были на саму Юлию да на Анастасию Фесикову. Девушки не подвели. Плюс мужики зацепили медальку в эстафете. В Рио-2016 сверкнули звездочки Евгения Рылова и Антона Чупкова, хотя там главной нашей звездой и претендентом на золото снова была Ефимова.

В Токио же российская сборная поедет с россыпью претендентов на медали. И Юля уже не главный и единственный наш козырь. Для Чупкова и Рылова даже вторые места станут трагедией. Очень большие шансы во всех трех мужских эстафетах. Не просто на призы — на золото.

Рылов хотел рекорд мира

Вот в понедельник на чемпионате России прошли 200 м кролем. Сразу четверо разменяли 1.46. Если брать ЧМ-2019, то это уровень финала. Мартин Малютин вообще дал 1.45,18 — это быстрее второго места на все том же чемпионате мира в Кванджу. И такая плотность результатов говорит о том, что российская сборная имеет шикарные шансы на золотой успех на дистанции 4х200 м в Японии. На ЧМ-2019 наша команда остановилась в шаге от победы, отстав от Италии всего на 0,3. Но по сравнению с тем турниром прибавил каждый из российской четверки. Проплывут в Токио так же, как в Казани, — это гарантированная победа.

На 100 м на спине шоу-дуэль на чемпионате России устроили Рылов и Климент Колесников. Они оба превысили результат, позволивший китайцу Сюй Цзяюю победить на чемпионате мира в Корее. Причем Евгений после этой победы совсем не выглядел счастливым. Зная этого парня, можно быть уверенным: он хотел рекорд мира.

Наконец, в самом ожидаемом финале дня произошел сюрприз. Ефимова проиграла на 100 м 16-летней Евгении Чикуновой. Сенсацией это назвать нельзя. Юля неоднократно финишировала второй на чемпионатах России, что никак не мешало ей потом побеждать на главных стартах. Вот и теперь она всем своим видом показывала: отобралась — и хорошо.

Паниковать относительно Ефимовой не стоит

— Никому об этом не говорила, но была уверена по своему состоянию, что ничего у меня на этом чемпионате не получится, — призналась после заплыва Ефимова. — Поэтому и ехать не хотелось. Но глаза боятся — руки делают. Если я за пару месяцев уже натворила такие результаты, то еще за пару месяцев буду готова соревноваться на совсем другом уровне. Немножко в конце дистанции не хватило, не было стартов, теряюсь, как плыть. В Америке все было закрыто, начала тренироваться с января. Там до сих пор многие бассейны не работают. Отобралась — и это главное. Я уже столько раз проигрывала ЧР, что меня это не удивляет. Это ничего не значит. Но время надо улучшать, конечно.

Секунды в женском брассе действительно скромноватые. В Токио американка Лилли Кинг может и 1.04 разменять, а в Казани Чикунова и Ефимова не выплыли из 1.06. Но опять же на чемпионате России Ефимова на 100 м показала суперскромные 1.07,5 (проиграв Анне Белоусовой), а на 200 м — 2.23,45 (вообще став третьей). Спустя три месяца на чемпионате мира было уже 1.05,49 и 2.20,17. Серебро и золото. Так что паниковать относительно Юли точно не стоит, она свое дело знает.

Ну и с интересом следим за второй половиной отбора. Впереди мужской кролевый спринт, любимые дистанции Чупкова, Рылова и Минакова. И если там дела будут развиваться в том же рекордокрушительном ритме, то именно плавание будет нашим главным видом в Токио. Не хочется сглазить, но пока все выглядит именно так. Это особенно сильно на фоне того, что золотых медалей в бассейне у России не было 25 лет — с 1996 года.