Ефимовой предстоит тяжелый отбор на Олимпиаду. Юле будет сложно

В Казани 3-9 апреля пройдет чемпионат России в одном из самых медалеемких видов спорта.

Юлия Ефимова — безусловная звезда мирового спорта. В ее активе 17 медалей с чемпионатов мира. Столько не было даже у легендарного Александра Попова. Вот только запредельное количество призовых мест с соревнований самого разного уровня не гарантирует спортсменке легкой жизни на предстоящем национальном отборе.

Так, два года назад Ефимова уже была на грани пролета на своей коронке — 200 м брассом. На чемпионате России в Москве Юлия финишировала только третьей, пропустив вперед Марию Темникову и 14-летнюю на тот момент Евгению Чикунову. В команде на крупные турниры, напомним, только по два места на каждой дистанции. Спасло суперзвезду лишь решение тренерского штаба — придержать Чикунову от перехода во взрослый спорт и отправить летом на юношеские и юниорские соревнования. В итоге Ефимова все-таки выступила на чемпионате мира в Кванджу на 200 м. И проявила себя там во всей красе — уверенно выиграла золото.

День рождения в Казани

И Чикунова, и Темникова в Казани, конечно, выступят. Есть еще 19-летняя Татьяна Белоногофф, которая осенью сменила британское спортивное гражданство на российское и стремительно прогрессирует под руководством Ирины Вятчаниной — бывшего тренера Ефимовой. Все они настроены дать бой Юле, и ей придется сильно постараться. Тем более что она к чемпионатам России вообще не подводится — ее подготовка всегда направлена строго к главным стартам года. Тогда как остальные зачастую выходят на пик формы именно в апреле.

Хотя даже при такой глобальной разнице в подходах класс и талант Ефимовой, как правило, перевешивают. Другое дело, что на этот раз дополнительную интригу вносит пандемия — из-за нее подготовка сильно изменилась у всех. И во что это может вылиться, пока непонятно. Финалы в олимпийских дисциплинах у примы российского плавания — 5 (100 м) и 8 (200 м) апреля. А еще Юля встретит свой 29-й день рождения именно в Казани. Он у нее 3 апреля.

Проверка амбиций

Помимо Ефимовой на чемпионате России выступит еще целая россыпь звезд. От отборов в плавании традиционно не освобождают никого, поэтому за места под солнцем предстоит биться даже двукратным чемпионам мира Антону Чупкову и Евгению Рылову. Хотя им, как и Андрею Минакову на 100 м брассом, опасаться за места в команде едва ли стоит — эта тройка в своих видах чудо как хороша.

Остальных же ждет зубодробительное сражение. Особенно горячо будет в мужском кроле. Где на места в спринте претендуют не только специалисты вольного стиля вроде Владимира Морозова, но и те же дельфинист Минаков со спинистом Рыловым. А ведь есть еще очень талантливые Владислав Гринев и Климент Колесников. У всех вышеперечисленных имеются медали с чемпионатов мира и полно олимпийских амбиций. А личных квот на каждой дистанции, напомним, всего по две.

По итогам предстоящего отбора будет не только сформирована команда на Олимпиаду в Токио, но и сразу же можно будет прикинуть, на что мы на ней можем рассчитывать. Так что следим за казанским чемпионатом с большим интересом.

Чемпионат России. Расписание финалов

3 апреля, суббота

Мужчины. Комплекс, 400 м

Мужчины. Вольный стиль, 400 м

Женщины. Комплекс, 400 м

Женщины. Брасс, 50 м

Женщины. Спина, 50 м

Мужчины. Спина, 50 м

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

4 апреля, воскресенье

Женщины. Баттерфляй, 100 м

Мужчины. Брасс, 100 м

Женщины. Вольный стиль, 400 м

Мужчины. Баттерфляй, 50 м

Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х100 м

5 апреля, понедельник

Мужчины. Вольный стиль, 200 м

Женщины. Спина, 100 м

Мужчины. Спина, 100 м

Женщины. Брасс, 100 м

Мужчины. Брасс, 50 м

Женщины. Баттерфляй, 50 м

Смешанная эстафета. Вольный стиль. 4х100 м

6 апреля, вторник

Женщины. Вольный стиль, 200 м

Мужчины. Баттерфляй, 200 м

Женщины. Комплекс, 200 м

Женщины. Вольный стиль, 1500 м

Мужчины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

7 апреля, среда

Мужчины. Вольный стиль, 800 м

Мужчины. Брасс, 200 м

Женщины. Баттерфляй, 200 м

Мужчины. Вольный стиль, 100 м

Женщины. Вольный стиль. Эстафета 4х200 м

8 апреля, четверг

Женщины. Брасс, 200 м

Мужчины. Спина, 200 м

Мужчины. Комплекс, 200 м

Женщины. Вольный стиль, 100 м

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

9 апреля, пятница

Мужчины. Баттерфляй, 100 м

Женщины. Вольный стиль, 200 м

Женщины. Вольный стиль, 800 м

Мужчины. Вольный стиль, 1500 м

Мужчины. Вольный стиль, 50 м

Женщины. Вольный стиль, 50 м

Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м

Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м