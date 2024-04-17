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«По Олимпиаде пока решать что-то рано». Ефимова далека от нужных кондиций, но сдаваться не планирует

Чикунова выиграла ЧР на дистанции 100 м брассом, Ефимова — третья
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова на чемпионате России.
Фото Global Look Press
Юлия уступает и Чикуновой, и Белоногофф.

Чемпионат России
Женщины. 100 м, брасс
1. Евгения Чикунова — 1.05,11
2. Татьяна Белоногофф — 1.07,10
3. Юлия Ефимова — 1.07,43

По традиции в России женский брасс в плавании, а в особенности Юлия Ефимова, вызывает повышенный интерес. В этом году внимание к шестикратной чемпионке мира обусловлено еще и тем, что на текущий момент она единственная говорит о своем желании выступить на Олимпиаде. Только вот реально в деле мы не видели Ефимову почти три года. И текущие кондиции вызывают тревогу — после поражения на дистанции 50 метров Юлия уступила и на олимпийской «сотке». Есть ли резон переживать, и сможет ли прославленная спортсменка еще прибавить перед Парижем-2024?

Чикунова выиграла и пожелала победы «Зениту»

Сенсации не произошло — стометровку брассом у женщин забрала Евгения Чикунова. Петербургская спортсменка выглядела фаворитом еще по полуфиналам. Хоть сама Евгения после первой дистанции и говорила, что ей будет тяжело бороться на «сотке», во вторник она единственная разменяла минуту и шесть секунд. Белоногофф вышла в финал со вторым результатом, причем отставание от Евгении — больше секунды. А Татьяна в свою очередь «привезла» 0,3 секунды Юлии Ефимовой. В финале отрыв и вовсе выглядит для стометровки космическим — уже две секунды. 1,05 — с таким временем можно было бы с запасом выиграть недавний ЧМ в Дохе. Только вот Чикунова на него не поехала, как, собственно, и вся российская сборная, отказавшаяся соглашаться на правила по нейтральному статусу от World Aquatics. При этом собой рекордсменка мира предсказуемо недовольна — еще можно прибавлять.

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«Как мы видим, по сотне пока что я к рекорду совсем не близко, от прошлогоднего результата 19 сотых, — сетовала она после заплыва, намекая, что и на любимых 200 метрах от нее в этот раз чудес ждать не стоит. — Немного не получилось, но ничего страшного. Еще будет очень много стартов, я настраиваюсь на них. Прямо сейчас это все равно хорошее время». Немного провокационным выглядел вопрос Чикуновой о слабом времени от соперниц — никому не удалось выплыть даже из минуты семи секунд. Однако Евгения заявила, что все выступили достойно. «Не могу за девочек ничего сказать, они в любом случае конкурентное время показывают, — сказала спортсменка. — Моя сотня по времени не очень пока меня радует, но любовь к дистанции возрастает». Напоследок в беседе с «СЭ» Чикунова пожелала победы «Зениту», который в это же время вышел на поле против «Спартака».

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова на чемпионате России в Казани.
Фото Global Look Press

Ефимова вновь только третья, но она уверяет, что повода для волнений нет

Евгения выступает на ЧР в Казани в расслабленном состоянии — для нее турнир всего лишь один из многих в году. А вот для Ефимовой все ближе час икс. Если 50 метров были скорее тренировкой в боевых условиях, то вот 100 метров — это уже серьезно. Ведь на Олимпиаде в женском брассе есть только 100 и 200 метров, так что упор в подготовке наверняка делался именно на эти дистанции. Юлия на текущий момент чуть ли не единственная из российских пловцов, кто планирует получать нейтральный статус и ехать на ОИ в Париж. Ефимова заявила, что итоговое решение будет зависеть от ее результатов. В том числе и на чемпионате России — заплывы в Казани должны показать, имеет ли вообще смысл затевать историю с оформлением документов или же на Олимпиаде шестикратная чемпионка мира будет в качестве статиста.

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Однако пока убедить в своих перспективах ей не удается. «Я выжила, и это главное, — первое, что сказала журналистам сразу после выхода из бассейна Ефимова. — Чувствую, что от старта к старту более-менее прихожу в себя, стараюсь набрать свои кондиции, пытаюсь вспомнить, как вообще надо плавать». Для Ефимовой это всего лишь вторые полноценные соревнования на длинной воде после возобновления карьеры, так что соревновательных кондиций и правда не хватает. Но Юлия убеждает всех, что повода для волнений нет — с каждым днем она чувствует себя все лучше и лучше. «В эстафете плыла «сотку» — вообще непонятно было. Потом полегче — во второй раз, в третий... В финале в четвертый попыталась дотянуться до девочек, погнаться за ними первый «полтинник», в результате второй вообще не удержала. Пока просто нет той базы, на которой можно будет удерживать».

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова на чемпионате России-2024.
Фото Global Look Press

Юлия будет решать по Олимпиаде исходя из летних результатов

Набирать эту «базу» Ефимова собирается за счет стартов. Поэтому в Казани плывет всю программу — и 50, и 100, и 200 метров. Изначально заявилась даже на 200 метров комплексом, чем многих сильно удивила, однако в итоге снялась — состояние здоровья не позволяет так нагружать свой организм. «Завтра выходной, отдохну и дальше буду отталкиваться от своих возможностей, — сказала Ефимова насчет своих перспектив в пятницу. — Но, скорее всего, буду плыть все дистанции — не потому что хочу себя морально убить или физически, а потому что это старт. Для меня самая лучшая тренировка — это старт. Я через них набираю форму». При этом как таковых спортивных задач Юлия перед собой не ставит. Отбора на Олимпиаду через ЧР сейчас нет, даже квалификационное время на Игры будет оформляться в боснийской Баня-Луке, куда Ефимова поедет сразу после Татарстана.

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Результаты Юлии бесконечно далеки от мировых ориентиров, которые крутятся вокруг минуты и четырех секунд. Космические 1:04.13 от Лилли Кинг едва ли у кого-то получится покорить в ближайшее время, но хотя бы выплыть из минуты и пяти секунд — вот ориентир, за которым наверняка будет следовать олимпийская медаль Парижа. Вопрос только, какого разлива. Конкуренция ожидается невероятная. Возродилась Рута Мейлютите, наверняка не сказала своего последнего слова Кинг, да и не забываем про других американок — Лидию Джейкоби, Энни Лейзор, Кейт Дуглас. В Токио взошла звезда южноафриканки Татьяны Скунмакер, последний ЧМ в Катаре показал миру китаянку Тан Цяньтин и нидерландку Тес Схаутен. Ефимову в ее нынешней форме сравнивать с этими девушками наивно, но сама Юлия уверенно говорит, что летом все будет иначе. А раз она сама в себя верит, почему мы должны с ней спорить?

Плавание
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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