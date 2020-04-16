Юлия Ефимова: «В Лос-Анджелесе нет строго комендантского часа, но рекомендуют ограничить время вне дома»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о карантине в США из-за пандемии коронавируса.

— Мы сидим дома уже довольно долго, ездим только в магазины, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — И то не выбирались никуда уже две недели, потому что до этого накупили продуктов. Здесь все закрылось чуть раньше, чем это произошло в Москве.

Меня звали на базу «Озеро Круглое», но чутье подсказывало, что эта волна докатится и до России. Рисковать не стала. На тот момент уже были рекомендации сократить количество перелетов, а я не хотела ни сама заболеть, ни папу заразить. Да и сидеть на карантине несколько недель, прилетев в Москву — не лучшая идея. А теперь перелеты закрыты. И мы просто сидим и ждем, что будет дальше.

В Лос-Анджелесе нет строго комендантского часа — выходить на улицу можно, но рекомендуют ограничить время, проведенное вне дома. Закрыты пляжи, нельзя плавать и заниматься серфингом.