Плавание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Плавание

Юлия Ефимова: «В Лос-Анджелесе нет строго комендантского часа, но рекомендуют ограничить время вне дома»

16:30
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о карантине в США из-за пандемии коронавируса.

— Мы сидим дома уже довольно долго, ездим только в магазины, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — И то не выбирались никуда уже две недели, потому что до этого накупили продуктов. Здесь все закрылось чуть раньше, чем это произошло в Москве.

Меня звали на базу «Озеро Круглое», но чутье подсказывало, что эта волна докатится и до России. Рисковать не стала. На тот момент уже были рекомендации сократить количество перелетов, а я не хотела ни сама заболеть, ни папу заразить. Да и сидеть на карантине несколько недель, прилетев в Москву — не лучшая идея. А теперь перелеты закрыты. И мы просто сидим и ждем, что будет дальше.

В Лос-Анджелесе нет строго комендантского часа — выходить на улицу можно, но рекомендуют ограничить время, проведенное вне дома. Закрыты пляжи, нельзя плавать и заниматься серфингом.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ratatuj-domashnie-trenirovki-i-razbor-parikov-kak-provodit-karantin-yuliya-efimova/

Плавание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир