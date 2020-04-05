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Юлия Ефимова — о политике: «Абсолютно не мое место. Не вижу себя в этих рядах»

20:55
Юлия Ефимова. Фото instagram.com Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юлия Ефимова. Фото instagram.com
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Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова на данный момент не планирует уходить в политику после завершения карьеры.

— Госдума? Нет, не думаю, — сказала Ефимова в VK Live «Матч ТВ». - Абсолютно не мое место. Не вижу себя в этих рядах. Но может, когда-нибудь стану... Президентом Всероссийской Федерации Плавания (смеется).

28-летняя Ефимова является шестикратной чемпионкой мира.

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