Трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова на данный момент не планирует уходить в политику после завершения карьеры.

— Госдума? Нет, не думаю, — сказала Ефимова в VK Live «Матч ТВ». - Абсолютно не мое место. Не вижу себя в этих рядах. Но может, когда-нибудь стану... Президентом Всероссийской Федерации Плавания (смеется).

28-летняя Ефимова является шестикратной чемпионкой мира.