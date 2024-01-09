World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине, сообщается на официальном сайте организации.

Колесников поставил мировой рекорд в июле 2023 года в финале Кубка России в Казани, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Он превзошел рекорд американца Хантера Армстронга (23,71).

23-летний Колесников — двукратный призер Олимпийских игр-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер чемпионата мира-2019, шестикратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион Европы на короткой воде.

В сентябре 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.