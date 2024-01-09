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World Aquatics ратифицировала мировой рекорд Колесникова на 50 м на спине

Ана Горшкова
Корреспондент
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Климент Колесников.
Фото Global Look Press

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине, сообщается на официальном сайте организации.

Колесников поставил мировой рекорд в июле 2023 года в финале Кубка России в Казани, проплыв дистанцию за 23,55 секунды. Он превзошел рекорд американца Хантера Армстронга (23,71).

23-летний Колесников — двукратный призер Олимпийских игр-2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер чемпионата мира-2019, шестикратный чемпион Европы и 13-кратный чемпион Европы на короткой воде.

В сентябре 2023 года World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам и белорусам запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

Климент Колесников
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