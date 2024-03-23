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23 марта, 12:10

Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования родным погибших во время теракта в Подмосковье

Руслан Минаев
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Всероссийская федерация плавания выразила соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«Всероссийская федерация плавания выражает соболезнования родным и близким погибших в результате террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в страшной трагедии», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 93 человека, количество жертв может увеличиваться.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»

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