Ефимова призналась, что готова была объявить о завершении карьеры

Российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о завершении своей профессиональной карьеры.

— Многие ждали, что вы объявите о завершении карьеры...

— Я сама ждала (смеется)...

— Но вы вернулись, вы плаваете. Как долго мы еще будем видеть вас на дорожке?

— Я без понятия, как долго. Изначально моя цель была закончить красиво. Но в момент возвращения я почувствовала силы, уверенность. Поняла, что могу конкурировать, что не все потеряно. Как-то все это возродилось во мне. Только поэтому я осталась. Так бы я уже закончила. Поэтому я не могу говорить, насколько долго я буду плавать. До конца сезона — сто процентов.

31-летняя пловчиха — трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. Ефимова является рекордсменкой по количеству медалей ЧМ среди всех отечественных пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

В ноябре 2023 года, после двухлетнего перерыва, Ефимова приняла участие в чемпионате Южного федерального округа. На турнире она выиграла все дистанции брассом (50, 100 и 200) и стала второй на дистанции 100 м комплексом.