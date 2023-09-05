Волков назвал абсурдными условия допуска пловцов из России к международным турнирам

Член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрий Волков заявил, что установленные Международной федерацией плавания (World Aquatics) критерии допуска россиян и белорусов нарушают права человека.

«Условия, которые предъявляются российским спортсменам для участия, лично у меня вызывают только чувство возмущения, я разочарован действиями моих коллег из всемирной федерации и Международного олимпийского комитета. Это абсурд, прямое нарушение прав человека, прямое игнорирование равных прав участников соревнований и абсолютная дискриминация по национальному признаку. Нет ничего в наших спортсменах, в том числе тех, кто выступает за ЦСКА и «Динамо», что противоречило бы уставу World Aquatics и МОК. Я удивляюсь, почему до сих пор мы не завалили их судебными исками и почему этого не сделали правозащитники», — приводит ТАСС слова Волкова.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако представители обеих стран не смогут выступать в командных видах спорта и дисциплинах. Также россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.