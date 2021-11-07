Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на лишение сборной России по плаванию серебряных медалей на чемпионате Европы за нарушение очередности.

Рефери, получив протест от Польши, установили нарушение в том, что российские спортсмены плыли не в том порядке, какой был указан в стартовом списке, тем самым нарушая правила проведения эстафет.

«Поляки — давние жалобщики, — сказал Милонов «СЭ». — Хочется поздравить поляков, что они освоили неспортивные победы. Теперь они выигрывают только своим языком, потому что жалуются. Ну хоть так. Честной победы полякам не видать, они медленнее наших спортсменов. Но по формальным причинам смогли докопаться. Серебряные медали у них окрасятся в бронзовый цвет! Что с них взять? Вся страна у них жалобщиков, а теперь и спортсмены. Одним словом, Польша — потерпевшие».

Милонов также оценил идею подать протест на лишение медалей.

«Мы все равно не сможем оспорить. Пусть поляки подавятся незаслуженными наградами. Но счастья им это не принесет. Где сейчас эта израильская криворукая спортсменка, которая в руках не может палочки удержать? Сдулась! И поляки тоже сдуются. Будут в лягушатнике плавать», — добавил Милонов.

Напомним, что сборная России разделила второе место с командой Италии в смешанной эстафета 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.