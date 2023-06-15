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Сегодня, 11:36

Сальников рассказал, при каких условиях Юлия Ефимова может вернуться в сборную

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Юлия Ефимова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на вопрос о том, при каких условиях Юлия Ефимова может вернуться в сборную России.

«Закончила ли Ефимова карьеру? Формально, если человек не выступает на обязательных соревнованиях для кандидата в сборную, то автоматически он выбывает. Но, если она начнет выступать, значит, она вернется. У нее есть потрясающий талант. Поэтому в этом случае не могу сказать, чего ожидать. Если она завершила — давайте дождемся, чтобы она об этом сказала сама. По формальному признаку она не выступает на чемпионате России, значит, ее нет в списке кандидатов в сборную команду, значит, ее не привлекают на сборы, значит, не обеспечивают подготовку. Вот как это все работает», — сказал Сальников «СЭ».

Также глава Всероссийской федерации плавания рассказал, какие этапы нужно будет пройти Ефимовой в случае желания выступить на чемпионате России.

«Если она решит заявиться на чемпионат России, значит, нужно опять начинать с тех соревнований которые предшествуют, соответственно, ее должен заявить регион. Она должна выступать на региональных соревнованиях, на чемпионате федерального округа и так далее. Пройти всю систему по ступенькам. Она на это способна, но не буду говорить что-то за нее. Но, насколько я понимаю, она для себя сама еще ничего не решила. Что касается сборной, то главные критерии — это результат и принадлежность к одной из спортивных организаций, которая заявляет на соревнования. Но есть еще один важный момент: если спортсмен завершает карьеру, он должен об этом уведомить и антидопинговую организацию, потому что тогда спортсмена исключат из пула тестирования и жизнь упростится», — добавил Сальников.

Юлия Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. 31-летняя спортсменка не выступала на официальных соревнованиях с 2021 года.

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