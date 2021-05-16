Россиянин Абросимов выиграл бронзу чемпионата Европы в плавании на 25 км в открытой воде

Россиянин Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км, сообщает ТАСС.

Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. На втором месте — итальянец Маттео Фурлан (+5,3 секунды). Россиянин отстал от победителя на 6,4 секунды.

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.