Россиянин Абросимов выиграл бронзу чемпионата Европы в плавании на 25 км в открытой воде
20:00
Россиянин Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км, сообщает ТАСС.
Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. На втором месте — итальянец Маттео Фурлан (+5,3 секунды). Россиянин отстал от победителя на 6,4 секунды.
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.
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