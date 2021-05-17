Россиянин Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем
19:25
Российский пловец Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров вольным стилем.
Это первая личная медаль 21-летнего пловца на континентальных соревнованиях после двух серебряных в эстафетах на турнире в Глазго в 2018 году.
Время россиянина — 3 минуты 44,18 секунды. Австриец Феликс Аубек — второй (+0,45), представитель Литвы Данас Рапшис — третий (+1,21).
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.
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