Россиянин Мартин Малютин выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем

Российский пловец Мартин Малютин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров вольным стилем.

Это первая личная медаль 21-летнего пловца на континентальных соревнованиях после двух серебряных в эстафетах на турнире в Глазго в 2018 году.

Время россиянина — 3 минуты 44,18 секунды. Австриец Феликс Аубек — второй (+0,45), представитель Литвы Данас Рапшис — третий (+1,21).

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште завершится 23 мая.