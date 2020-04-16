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«Поначалу была паника». Ефимова объяснила, почему не вернулась из США в Россию

16:45
Юлия Ефимова. Фото Instagram
Юлия Ефимова. Фото Instagram
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Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о том, почему не вернулась в Россию.

— Поначалу была паника от неопределенности, — приводит слова Ефимовой «Команда России». — Изначально я должна была приехать в Италию для акклиматизации перед чемпионатом России. Когда там началась вспышка эпидемии, решили ехать в Испанию. Начало все полыхать и там. Тогда запланировали перелет напрямую в Россию. Потом появилась новость о том, что, приехав я должна буду две недели провести на карантине. Понятно, что после карантина выступать на чемпионате России нереально. Мы пытались договориться, чтобы я выступила на каких-то соревнованиях здесь, а результат впоследствии был засчитан. Но тут в США начали отменять соревнования. Голова была просто квадратная, ситуация менялась чуть ли не каждые полчаса. В итоге сказала себе: стоп, просто сиди и смотри, как буду развиваться события, принять решение в этой ситуации невозможно. В итоге отменили и чемпионат России, и Олимпийские игры.

Дополнительная информация:

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/ratatuj-domashnie-trenirovki-i-razbor-parikov-kak-provodit-karantin-yuliya-efimova/

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