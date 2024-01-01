Панкратов: «Чикунова и Колесников — лучшие спортсмены страны в 2023 году»

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов назвал лучших спортсменов России в 2023 году.

«В том, что Чикунова и Колесников — лучшие спортсмены страны в 2023 году, не может быть сомнений, — приводит Metaratings.ru слова Панкратова. — С кем мы можем их сравнивать — с теннисистами и хоккеистами? Но что они выиграли за прошедший сезон? Как можно сравнивать участие в финале одного из четырех турниров Большого шлема и высочайшее достижение в истории? Думаю, что в рекордах Чикуновой и Колесникова большая заслуга тренеров. Они смогли мотивировать спортсменов в таких условиях. Ну и, конечно, они сами действительно удивительные люди».

18-летняя Чикунова на чемпионате России в Казани установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, преодолев дистанцию за две минуты 17,55 секунды.

23-летний Колесников в финале Кубка России в Казани установил рекорд на дистанции 50 м на спине, показав время 23,55 секунды.