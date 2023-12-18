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Чикунова и Колесников признаны лучшими российскими пловцами 2023 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Рекордсмены мира Климент Колесников и Евгения Чикунова стали лучшими российскими пловцами 2023 года, сообщает ТАСС.

«Большое спасибо за этот год, за проделанную всеми специалистами работу, всем, кто организовывал соревнования, кто помогал в них участвовать, нашим тренерам, организаторам, руководителям. Самое главное в свете всего происходящего — надеюсь, что в следующем году мы будем улучшать результаты, бить рекорды и, как правильно сказал Владимир Валерьевич Сальников, когда все уляжется и нас допустят, мы покажем, что не зря тренировались», — приводит слова Колесникова ТАСС.

«Дальше — больше», — присоединилась к Клименту Чикунова.

27 июля Колесников установил рекорд мира на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве Кубка России-2023 в Казани — 23,55 секунды.23-летний Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

19-летняя Чикунова — серебряный призер чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 м. В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.

Источник: ТАСС
плавание
Евгения Чикунова
Климент Колесников
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