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Олимпийский отбор по водному поло перенесен из-за коронавируса

18:38

Международная федерация плавания перенесла олимпийские отборочные турниры по водному поло, сообщает пресс-служба FINA. Причиной стала эпидемия коронавируса.

Мужской отборочный турнир пройдет с 31 мая по 7 июня в Голландии, женский — с 17 по 24 марта в Италии. Изначально соревнования были намечены на 22-29 марта и 8-15 марта.

Мировая лига у мужчин и женщин перенесена на сентябрь-октябрь 2020 года.

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