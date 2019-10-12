Олимпийский чемпион из США завершил карьеру после дисквалификации за допинг

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Конор Дуайер объявил о завершении карьеры, информирует USA Today.

Ранее 30-летний американец был дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. В его допинг-пробах от 15, 27 ноября и 20 декабря прошлого года обнаружен запрещенный анаболический агент.

Из-за дисквалификации он бы не смог выступить на Олимпиаде в Токио.

— Независимо от результатов слушания, я решил закончить карьеру в плавании, чтобы сосредоточиться на других профессиональных интересах, — отметил Дуайер.