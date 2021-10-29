Морозов может завершить карьеру

Российский пловец Владимир Морозов заявил, что может завершить карьеру, если неудачно выступит на чемпионате мира в Фукуоке.

«Нынешние чемпионат Европы и чемпионат мира по короткой воде не заключительные. Я планирую выступить на чемпионате России, весеннем, отобраться на чемпионат мира в Фукуоке. Если там ничего не получится, не стоит продолжать особо», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

28-летний Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в эстафете. Также он многократный рекордсмен России.