Морозов может завершить карьеру
11:03
Российский пловец Владимир Морозов заявил, что может завершить карьеру, если неудачно выступит на чемпионате мира в Фукуоке.
«Нынешние чемпионат Европы и чемпионат мира по короткой воде не заключительные. Я планирую выступить на чемпионате России, весеннем, отобраться на чемпионат мира в Фукуоке. Если там ничего не получится, не стоит продолжать особо», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
28-летний Морозов является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в эстафете. Также он многократный рекордсмен России.
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