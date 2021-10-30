Олимпийский чемпион из Австралии с мировым рекордом выиграл этап Кубка мира и подарил медаль российскому волонтеру

Австралийский пловец, олимпийский чемпион на дистанции 100 м вольным стилем Кайл Чалмерс на этапе Кубка мира FINA по плаванию на короткой воде в Казани занял первое место на дистанции 100 метров вольным стилем.

Чалмерс установил новый мировой рекорд в данной дисциплине, победив с результатом 44,84 секунды. Прежний рекорд принадлежал французу Амори Лево и продержался почти 13 лет.

«Я мечтал о рекорде, но не скажу, что планировал его сегодня. Знал, что нужно сделать, чтобы побить рекорд, и я рад, что наконец-то это мне это удалось. Это особенный день для меня», — сказал Чалмерс после заплыва.

После общения с прессой Чалмерс подарил свою «золотую» медаль российскому волонтеру, который помогал организаторам соревнований в чаше бассейна.