Ефимова: «Не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку»

Российская пловчиха Юлия Ефимова сообщила, что пока не может вернуться в США. 29-летняя спортсменка живет и тренируется в США.

«Ужесточили правила по въезду. Теперь можно въезжать только по вакцинации, и это не по нашим вакцинам. Все равно пока не могу вернуться в США, у меня не пускают собаку. Есть правило, что собаки, побывавшие в определенных странах, в том числе в России, не могут обратно заехать. Я уже с августа все пытаюсь это сделать, с документами найти выход. Пока она в Москве, хотела взять в Казань, но с расписанием и гостиницами все это тяжело», — приводит слова Юлии Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, в октябре Ефимова выступила на этапах Кубка мира в Катаре и в Казани.