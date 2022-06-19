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FINA по ошибке отдала бронзовые медали Бразилии вместо ЮАР. Ранее их отобрали у России

FINA вместо ЮАР по ошибке отдала бронзовые медали Бразилии
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Международная федерация плавания (FINA) по ошибке отдала Бразилии бронзовые медали чемпионата мира-2014, которые отобрали у сборной России. Четвертое место на ЧМ занял ЮАР.

«Южная Африка получила перераспределение бронзовых медалей сегодня в Будапеште. Ситуация была исправлена», — цитирует пресс-службу FINA ТАСС.

29 марта стало известно, что Лобузов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

В составе сборной золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде выиграли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Артем Лобузов и Александр Красных.

Источник: https://tass.ru/sport/14969173?
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