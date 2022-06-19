Губерниев прокомментировал решение FINA создать открытую категорию для трансгендеров

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение FINA создать открытую категорию для трансгендеров.

«Мы можем сколько угодно говорить, нужна ли эта категория или нет, но если они захотели, то создадут. Мы можем сколько угодно восклицать, что мы против или за. С моей точки зрения, это странное решение. Только если все же примут это решение, надо быть последовательными и вводить это и в плавание, и в прыжках в воду, и в синхронном плавание. Будет мужское синхронное плавание, будут миксты, а еще будут, наверное, триплы, где будут мужчины, женщины и трансгендеры выступать вместе. Не знаю, будет ли это кому-то интересно, но надо быть последовательными. Сейчас чемпионат мира по водным видам спорта проходит, и я не слышу, чтобы каждый день Будапешт молили о том, чтобы вернули туда русских», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее стало известно, что на внеочередном конгрессе FINA в Будапеште были приняты новые стандарты . Их поддержал 71 процент делегатов.